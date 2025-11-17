مهدی سلیمی
همان آبانی که برف میبارید و سرخی خون جوانان میهن بر صفحات سفیدش دو رنگ از رنگ های پرچم میهن را به شکلی تراژدیک نمایش دادند
آبان کشتار دسته جمعی طبقه فرودست جامعه توسط سپاه در نیزارهای ماهشهر و وزارت کشور دولت تکنوکراتهای رانتی در قلعه حسنخان
آبانی که عیار شرافت شد و ثابت کرد آنکه کسی و پسر کسی است کدام است و ناکس کدام.
آبانی که رژیم برای شهروندان خود گلولههای جنگی و ادوات سنگین نظامی به کار برد.
پس از آبان ۹۸ دیگر هیچ چیز به شکل سابق برنگشت. مردم فاتحه اصلاحات را پس از خندههای روحانیش خواندند و مرز اصلاحطلب و اصولگرا در هم شکست و مرزبندی جدید با شرف و بی شرف شکل گرفت.
شلیک گلوله به مستضعفان پیش دیده همگان چشمهای بسیاری را باز کرد و برگشتند از راهی که در آن بودند، جز آنانی که چشم فروبستند و به رهبر نامه نوشتند مردمی که داغدار کرده را ببخشد!!!
هنوز هم صفبندی پس از آبان همان است که بود یک سمت مردمی ایستادهاند با دستهای خالی، دلهای شکسته و ایمان به عبور از شب و طرف دیگر آنانی که یا خون میریزند یا خون میشویند یا بر خون پا میگذارند برای رسیدن به هدف خود.
امروز شش سال پس از آن آبان خونین مردم بیش از پیش به ستوه آمدهاند. عدهای از نیروهای نظامی و انتظامی که شرافت دارند سمت مردم ایستاده و تعدادی از جوانان تصمیم دارند برای ایران باز هم برخیزند.
بنده مرجعیت اجتماعی پیرامون دعوت مردم به حضور در خیابان ندارم و هرگز این کار را نکردهام اما همواره از این حق طبیعی ملت در حد توان دفاع میکنم و از نیروهای نظامی و انتظامی خواهش میکنم به هیچ وجه روی به سرکوب جوانان این مرز و بوم که هم میهنان خود آنها هستند، نیاورند و باز هم خود را در برابر خواهران و برادرانشان قرار ندهند. میدانم که خود این افراد هم چون همه ما با حقوق اندک در سختی روزگار میگذرانند پس لطفا وسیله سرکوب برای بقای آنانی که ثروت ملت را به غارت برده و هزینه هر مهمانیشان بیش از چند سال حقوق اینان است نکنند.
سوگند به آبان، به خون پویا، به خونهای ریخته شده در نیزارهای ماهشهر، به پیکر جوانان دست بستهای که در آب سدها غرق شدند و به خون نیکا و امید این جوانان جان بر کف دارند برای فردای بهتر شما و فرزندانتان هم مبارزه میکنند. پس کنارشان باشید نه روبرویشان و از سر آمدن صبر مردم و خشم ملی انباشته شده بترسید نه از حکم فاسدان و باندهای مافیایی ولی فقیه
