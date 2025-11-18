ایران اینترنشنال - عادل فردوسی‌پور، مجری و تهیه‌کنند فوتبال۳۶۰ شب گذشته، در انتقاد به رفتار وحید شمسایی در مسابقات همبستگی اسلامی که در عربستان سعودی در حال برگزاری است، گفت: «در مسابقاتی که اسم همبستگی کشورهای اسلامی را یدک می‌کشد، یعنی شیعه و سنی در کنار هم. آن هم در عربستان سعودی و در حالی که شیعه و سنی در کنار هم در ایران زندگی می‌کنند، حرکت وحید شمسایی و بازیکنان تیم ملی فوتسال که مچ دستشان را گرفتند و به تماشاگران نشان دادند، درست بود؟

در راستای وحدت بود یا تفرقه؟ همه آدم‌ها اعتقادات خودشان را دارند، خیلی خوب است که آدم اعتقاداتش را نگه دارد تا حالت ریا و شوآف نداشته باشد. ضمن اینکه چرا باید همه از این حرکت تبعیت کنند؟»

بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دو هفته پیش به میزبانی ریاض، پایتخت عربستان سعودی آغاز شد. از جنجالی‌ترین و سوال برانگیزترین اتفاق‌های این مسابقات تا کنون حرکت دستی بود که وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال در پایان همه بازی‌های تیم ملی ایران انجام داد؛ او مچ دست راستش را می‌گرفت و در اشاره به واقعه «غدیرخم» به تماشاگران نشان می‌داد. این حرکت شمسایی با استقبال رسانه‌های حکومتی و صدا و سیما همراه شد.

وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، پس از انتقاد عادل فردوسی‌پور، مجری و تهیه‌کننده فوتبال۳۶۰ بابت رفتارش در بازی‌های کشورهای اسلامی، به فارس گفت: «یک بنده خدایی برای مطرح‌کردن خودش حاضر است به هر نوعی خودش را به درودیوار بزند.»



وحید شمسایی در پایان تمام بازی‌های تیم ملی فوتسال در بازی‌های کشورهای اسلامی، مچ دست راستش را می‌گرفت و در اشاره به واقعه «غدیرخم» به تماشاگران نشان می‌داد.



سرمربی تیم ملی فوتسال در واکنش به این اظهارنظر، گفت: «فردوسی‌پور حتماً ذهن خودش منحرف است که دنبال تفرقه‌افکنی است. من دوست دارم همه در آرامش صلح باشند. او پشت تریبون خودش نشسته و هر اراجیفی می‌خواهد می‌گوید. ما همه برادر و برابر هستیم ولی من وجودش را دارم و تا ابدالدهر پای اعتقاداتم هستم، نیازی هم ندارم به امثال این آدم خودم را نشان دهم.»



شمسایی همچنین گفت: «او آدمی است که فکر می‌کند تمام کارهایش درست است و علامه دهر است. نباید خودش را وسط بازی‌ای که چیزی از آن نمی‌داند، بیندازد. همه ما در کشورهای اسلامی کنار هم بودیم و هیچ ربطی به کسی ندارد و قرار نیست خدشه‌ای به کسی وارد شود.»



شمسایی در پایان با ادبیاتی جنسیت‌زده گفت: «او سی‌سال از این نظام نان خورده است و حالا می‌خواهد خودش را مبرا کند. اگر مرد است باید رودررو با من صحبت کند و قصه نگوید. باید به اعتقادات همدیگر احترام بگذاریم ولی امثال این آدم باعث می‌شوند تا تفرقه بیفتد.»