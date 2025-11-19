خبرنامه گویا - در مقاله ای که احمد زیدآبادی برای روزنامه هم‌میهن نوشته است، او به بررسی پیامدهای تصویب قطعنامه آمریکا درباره نوار غزه در شورای امنیت سازمان ملل می‌پردازد؛ قطعنامه‌ای که اجرای طرح صلح ۲۰ بندی دونالد ترامپ را وارد مرحله عملی کرده و معادلات سیاسی خاورمیانه، به‌ویژه موقعیت بنیامین نتانیاهو در سیاست داخلی و عرصه بین‌الملل را با تغییراتی قابل‌توجه روبه‌رو می‌کند.

قطعنامه ۲۸۰۳ و جهت‌گیری‌های تازه در خاورمیانه، ترامپ حاکم نمادین نوارغزه!

احمد زیدآبادی - هم میهن

تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد نوارغزه از سوی شورای امنیت سازمان ملل، طرح صلح 20 بندی دونالد ترامپ را در مسیر اجرا قرار داد. قطعنامه با 13 رأی موافق اعضای شورای امنیت به تصویب رسید و چین و روسیه به عنوان دو عضو دارای حق وتو از شرکت در رأی‌گیری خودداری کردند.

طبق قطعنامه 2803 شورای امنیت، یک «هیئت صلح» به ریاست نمادین دونالد ترامپ اداره امور نوار غزه را تا پایان سال 2027 به عهده می‌گیرد. مدیریت بودجه بازسازی و تأیید مقام‌های محلی و پلیسِ نوارغزه در حوزه اختیارات هیئت صلح قرار دارد. در قطعنامه 2803 تشکیل یک نیروی ثبات‌آفرین بین‌المللی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد، به منظور خلع سلاح کامل، نابودی تونل‌های زیرزمینی، کنترل مرزها و حفاظت از فرایند کمک‌های انسان‌دوستانه پیش‌بینی شده است.

روند خلع سلاح و خروج ارتش اسرائیل از مناطق اشغالی نوارغزه نیز در چهار مرحله در نظر گرفته شده است. در انتهای آخرین مرحله، سپردن امنیت نوارغزه به پلیس آموزش‌دیده فلسطینی، برگزاری انتخابات آزاد در کرانه باختری و نوارغزه برای انتقال قدرت به فلسطینی‌ها و حرکت مشروط در مسیر تشکیل کشور مستقل فلسطین مورد تأکید قرار گرفته است.

پیش‌نویس این قطعنامه پس از درخواست هشت کشورعرب و مسلمان برای اصلاح آن، نهایی شد و با حمایت قاطع آنها از تصویب شورای امنیت سازمان ملل گذشت. در واقع محتوای قطعنامه 2803 چیزی جز ایجاد مشروعیت قانونی بین‌المللی برای طرح صلح ترامپ و تعیین مراحل اجرای آن نیست. به عبارت دیگر، اجرای طرح جنبه الزام‌آور پیدا کرده و دست ایالات متحده را برای برخورد با کارشکنی در مسیر آن باز گذاشته است.

در حقیقت، جارد کوشنر داماد رئیس‌جمهور آمریکا در هماهنگی با چند کشور عرب و مسلمان، طرح صلح ترامپ را تدوین کرد و هدف نهایی از آن نیز عادی‌سازی روابط کشورهای عرب و مسلمان با اسرائیل به بهای ترسیم چشم‌اندازی برای استقلال کشور فلسطین است. در جبهه فلسطینی، سازمان اسلامگرای حماس با قطعنامه 2803 مخالفت کرده و «پیشنهاد عربی برای صلح در غزه» را راه‌حل مناسب‌تری دانسته است.