۱. مقدمه: رژیم ولایی میان دو میدان جنگ--نظامی و اقتصادی

رژیم ولایی امروز در فضایی تنفس می‌کند که از یک‌سو آتش‌بس‌های بسیار شکننده در منطقه ادامه دارد و از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و بانکی شدید--از جمله تهدید مکانیسم ماشه، انزوای بانکی، تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های تجاری--بر آن سنگینی می‌کند.

در جهان کنونی، بخش بزرگی از رقابت قدرت‌ها در قالب «جنگ اقتصادی» پیش می‌رود.

طبق نظریهٔ ادوارد لوتواک، ژئواکونومی یعنی ادامهٔ ژئوپولیتیک با ابزارهای اقتصادی.

اما مسئله آنجاست که رژیم ولایی ژئوپولیتیک پرهزینه دارد، اما ژئواکونومی بسیار ضعیف.

۲. چارچوب نظری: لوتواک و جنگ اقتصادی

ادوارد لوتواک (Edward Luttwak) توضیح می‌دهد که امروز کشورها:

با تحریم

فشار مالی

کنترل بازار انرژی

و حذف رقیب از شبکه بانکی جهان

نیرو و قدرت تولید می‌کنند، نه فقط با ارتش و سلاح.

در این رویکرد:

تحریم‌ها سلاح هستند

بانک‌ها خط مقدم هستند

شبکه انرژی میدان نبرد است

سرمایه و تجارت مهمات جنگ اقتصادی هستند

و رژیم ولایی دقیقاً در مرکز این میدان هدف قرار گرفته است.

۳. ژئوپولیتیک رژیم ولایی: تلاش برای نفوذ منطقه‌ای پرهزینه

رژیم ولایی سال‌هاست برای حفظ قدرت خود تلاش کرده نقش منطقه‌ای گسترده‌ای داشته باشد:

حمایت از نیروهای نیابتی

مداخله در بحران‌های خاورمیانه و ماجراجوئی جهانی و منطقه ایی

حضور امنیتی فرامرزی

افزایش برد موشکها

این سیاست برای رژیم نوعی قدرت‌نمایی ایجاد می‌کند، اما هزینه‌های اقتصادی بسیار سنگینی تولید می‌کند:

تحریم‌های شدیدتر

کاهش اعتماد و انزوای منطقه‌ای

ایجاد حساسیت و انزوای بین‌المللی

انتقال رقابت نظامی به فشارهای اقتصادی علیه رژیم

نتیجه این است که ژئوپولیتیک رژیم ولایی نه تقویت‌کننده اقتصاد، بلکه ویرانگر اقتصاد تبدیل شده است.