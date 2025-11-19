«چگونه شده است که قربانیان دیروز هولاکاست، اینک خود مجریان و عاملان هولاکاست دیگری شده اند؟»

چند ماه پیش، نظامیان اسرائیل، بعد از 15 دقیقه شکنجه جوانی فلسطینی، در تجاوزی وحشیانه به او، مقعد و بخشی از روده او را پاره کردند و از آن فیلم گرفتند.(1) یک حقوقدان ارتش اسرائیل، سرلشکر یفات تومر-یروشلامی، فیلم را منتشر کرد. در واکنش به انتشار فیلم صدها نفر اسرائیلی در دروازه یکی از زندانهای محل نگهداری فلسطینی ها تجمع کرده و خواستار آن شدند تا دروازه زندان را باز کنند تا آنها هم بتوانند به زندانیان فلسطینی تجاوز کنند.(2) جمعیت زیادی اسرائیلی ها به همراه تعدادی از اعضای مجلس اسرائیل/کنست، هم به محل دو پادگان نظامی که 9 نظامی متهم به تجاوز جنسی نگاه داشته می شدند و از "حق شکنجه کردن و تجاوز جنسی" به فلسطینی ها دفاع و خواستار آزادی آنها می شوند.(3)

دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، به جای اینکه به بررسی جرم بپردازد، در پی آن شد تا کسی که فیلم را منتشر کرده است را بیابد و بعد از مدتها تحقیق او را یافت و او کسی نبود جز سرلشکر یروشلامی که خواسته بود حداقل قانون در مورد تجاوزگران اجرا شود. آنها به خانه سرلشکر ارتش شبانه حمله کردند و او را دستگیر می کنند. (4) و این خانم سرلشکر برای چند روز ناپدید شد. چنان فشاری به سرلشکر ارتش اسرائیل وارد کردند که او دست به خودکشی ناموفقی زد (5) و بعد از آن استعفا داد.

هفته قبل هم در روز دادگاه، خانواده های شکنجه گران و تجاوزگران جنسی و بسیاری دیگر، از آنها به عنوان قهرمان استقبال کردند.(6) حمایت اکثریت جامعه اسرائیل و ارتش آن از این جنایتکاران به آنجا رسید که نتانیاهو نیز بجای اظهار خشم از انجام چنین جنایاتی، خشم خوود را متوجه لو رفتن این جنایات می کند و اینکه چرا دشمنان اسرائیل، با پروپاگاندا،به اعتبار اسرائیل و نظامیان لطمه وارد آورده اند.(7)

این واکنشها نشان از آن دارد که این حادثه تنها مشتی از خروار است و در بخش عظیمی از جامعه اسرائیل نهادینه شده است.

حال سوال این است:

- چگونه شده است که قربانیان دیروز هولاکاست، اینک خود مجریان و عاملان هولاکاست دیگری شده اند؟

- چگونه می شود که اکثریت مردم یک جامعه، به جای «شرم» از تجاوز جنسی، به آن «افتخار» می کند و دستگاه نظامی- اطلاعاتی- سیاسی کشور آنها را قهرمانان خود می داند و با حقوقدان نظامی ای که سعی کرده است به حداقل وظیفه قانونی خود عمل کند، مانند خائن رفتار کند و بلایی بر سرش بیاورد که کارش به خودکشی برسد؟

در واقع تراژدی اسرائیل، تراژدی تمام قدرتهای اشغالگر است و آن اینکه، بعد از دهها سال سرکوب و کشتار فلسطینی ها، خشونتی که بر علیه مردمی که سرزمینشان را اشغال و غصب کرده است بکار برده است، از حد فزون شده و لبریز شده و حال به جان خود جامعه اشغالگر افتاده است. اینگونه است که: