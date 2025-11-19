«چگونه شده است که قربانیان دیروز هولاکاست، اینک خود مجریان و عاملان هولاکاست دیگری شده اند؟»
چند ماه پیش، نظامیان اسرائیل، بعد از 15 دقیقه شکنجه جوانی فلسطینی، در تجاوزی وحشیانه به او، مقعد و بخشی از روده او را پاره کردند و از آن فیلم گرفتند.(1) یک حقوقدان ارتش اسرائیل، سرلشکر یفات تومر-یروشلامی، فیلم را منتشر کرد. در واکنش به انتشار فیلم صدها نفر اسرائیلی در دروازه یکی از زندانهای محل نگهداری فلسطینی ها تجمع کرده و خواستار آن شدند تا دروازه زندان را باز کنند تا آنها هم بتوانند به زندانیان فلسطینی تجاوز کنند.(2) جمعیت زیادی اسرائیلی ها به همراه تعدادی از اعضای مجلس اسرائیل/کنست، هم به محل دو پادگان نظامی که 9 نظامی متهم به تجاوز جنسی نگاه داشته می شدند و از "حق شکنجه کردن و تجاوز جنسی" به فلسطینی ها دفاع و خواستار آزادی آنها می شوند.(3)
دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، به جای اینکه به بررسی جرم بپردازد، در پی آن شد تا کسی که فیلم را منتشر کرده است را بیابد و بعد از مدتها تحقیق او را یافت و او کسی نبود جز سرلشکر یروشلامی که خواسته بود حداقل قانون در مورد تجاوزگران اجرا شود. آنها به خانه سرلشکر ارتش شبانه حمله کردند و او را دستگیر می کنند. (4) و این خانم سرلشکر برای چند روز ناپدید شد. چنان فشاری به سرلشکر ارتش اسرائیل وارد کردند که او دست به خودکشی ناموفقی زد (5) و بعد از آن استعفا داد.
هفته قبل هم در روز دادگاه، خانواده های شکنجه گران و تجاوزگران جنسی و بسیاری دیگر، از آنها به عنوان قهرمان استقبال کردند.(6) حمایت اکثریت جامعه اسرائیل و ارتش آن از این جنایتکاران به آنجا رسید که نتانیاهو نیز بجای اظهار خشم از انجام چنین جنایاتی، خشم خوود را متوجه لو رفتن این جنایات می کند و اینکه چرا دشمنان اسرائیل، با پروپاگاندا،به اعتبار اسرائیل و نظامیان لطمه وارد آورده اند.(7)
این واکنشها نشان از آن دارد که این حادثه تنها مشتی از خروار است و در بخش عظیمی از جامعه اسرائیل نهادینه شده است.
حال سوال این است:
- چگونه شده است که قربانیان دیروز هولاکاست، اینک خود مجریان و عاملان هولاکاست دیگری شده اند؟
- چگونه می شود که اکثریت مردم یک جامعه، به جای «شرم» از تجاوز جنسی، به آن «افتخار» می کند و دستگاه نظامی- اطلاعاتی- سیاسی کشور آنها را قهرمانان خود می داند و با حقوقدان نظامی ای که سعی کرده است به حداقل وظیفه قانونی خود عمل کند، مانند خائن رفتار کند و بلایی بر سرش بیاورد که کارش به خودکشی برسد؟
در واقع تراژدی اسرائیل، تراژدی تمام قدرتهای اشغالگر است و آن اینکه، بعد از دهها سال سرکوب و کشتار فلسطینی ها، خشونتی که بر علیه مردمی که سرزمینشان را اشغال و غصب کرده است بکار برده است، از حد فزون شده و لبریز شده و حال به جان خود جامعه اشغالگر افتاده است. اینگونه است که:
- دموکراسی مختص یهودیان از درون تهی می شود.
- ساختار قانون، شکننده و در نتیجه، هیرارشی قدرت، پروسه قانون زدایی را موجب شده و شدت می بخشد.
- جامعه در جریان انسان زدایی از فلسطینی ها و در نتیجه دون انسان دانستن آنها، دچار انسان زدایی از خود می شود. در واقع خود، دون انسان می شود.
- طولانی شدن جنگها و درگیر جنگ دائمی شدن، سبب فرسایش "ارتش شهروندان" می شود و در نتیجه، دولت برای برگردان نظامیانی که دیگر حاضر نیستند به ارتش بگردند، متوسل به رشوه می شود و به آنها ماهی بیش از 3 هزار دلار پرداخت می کند.(8) در نتیجه، «ارتش شهروندان» تبدیل به «ارتش مزدوران» می شود. یعنی ارتشی که خود را ورا و آنسوی قانون می بیند. در نتیجه، قوه قضاییه به عنوان ستون پایه اصلی دموکراسی، استقلال خود را از دست می دهد.
- دولت هم نه تنها خود را قادر به جلوگیری از اقدامات سرخودها و آتش به اختیارهای ارتش نمی بیند و ارتش و انسجام و انضباط درونی آن دچار فرسایش می شود بلکه دولت، لازم می بیند از اعمال فراقانونی آنها حمایت کند.
- اینکه بگونه ای روز افزون، کارشناسانی همچون پروفسور میر شایمر، (9) می گویند که اکثریت مطلق جامعه اسرائیل، به جامعه نازی ها و هیتلری ها تبدیل شده است، از جمله به این دلیل است. ولی واقعیت این است که جامعه امروز اسرائیل بسیار بدتر از جامعه هیتلری آلمان است. چرا که نازی ها هولاکاست خود را در پشت درهای بسته انجام می دادند و بسیاری از آلمانی ها از آن مطلع نبودند. در حالیکه ارتش اسرائیل، هولاکاست/جنوساید/نسل کشی خود را با نمایش وقیحانه پخش زنده در جهان انجام می دهد و به نظامیانش با پخش ویدئو های جنایتهای خود به آن افتخار می کنند.
- در واقع، صهیونیسم با حمله و راندن مردمی از سرزمین خود و بی خانمان کردن آنها، از آغاز بذر نابودی خود را در هستی جامعه خود پاشید. چرا که جهان فرق کرده است و مانند دیروز نیست که مهاجران غربی به آمریکا با شعار "سرنوشت آشکار/تقدیر الهی/manifestation destiny و در استرالیا با شعار: «سرزمینی بدون خالی برای مردمانی بدون سرزمین.» و... بروند و براحتی دست به نسل کشی و جنوساید مردم سرزمینهایی که به آن یورش برده اند بزنند. وجدان جهانی ایجاد شده و رسانه های اجتماعی، آن را بشدت فعال کرده اند، تا جایی که حتی اکثریت نسل جوان آمریکا، از دموکرات و جمهوریخواه بر علیه دولت و جامعه جنایتکار اسرائیل (10)برخواسته اند و دولت زنان و دولتمردان فردا را تشکیل خواهند داد و البته، صهیونیسم در برابر این سونامی، چون برف آب خواهد شد.
- در چنین وضعیتی، حتی در کوتاه مدت، دولتهای غربی و بخصوص آمریکا، که اسرائیل بدون آنها نه بوجود می آمد و نه می توانست نفس بکشد، در وضعیتی قرار می گیرند که دیگر از اسرائیل در برابر جامعه مدنی خود نمی توانند دفاع کنند.
- و...و.
اینگونه است که پروسه مرگ قدرت سلطه گر که دچار جنون جنایت شده است، بطرف نتیجه منطقی خود حرکت می کند. به همین علت است که مکرر گفته ام که بخصوص، بعد از هولاکاست غزه، صهیونیسم در منطقه، آینده ای نمی تواند داشته باشد. البته نابود شدن صهیونیسم می تواند خدمت بزرگی به بسیاری از یهودیان اسرائیل و خارج از اسرائیل که در جریان سلطه گری از انسانیت خود تخلیه و تهی شده اند می باشد و شاید بشود گفت که تنها در مرگ صهیونیسم است که انسانیت مدفون شده آنها در زیر آوار نفرت، می تواند به زندگی بازگردد.
