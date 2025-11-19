دوران قدرقدرتی و یکه‌تازی دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه آمریکا، به‌احتمال زیاد یک سال پس از انتخابات کنگره به پایان خواهد رسید. هرچند او تا دو سال پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ همچنان رئیس‌جمهور ایالات متحده باقی خواهد ماند، اما نمایندگان و نامزدهای جمهوری‌خواه دیگر همان ترس گذشته را از او نخواهند داشت؛ ترسی که مبادا در صورت مخالفت با ترامپ، کارزار انتخاباتی‌شان در ایالت‌هایشان با کارشکنی او روبه‌رو شود.

در همین حال، شکاف درون جنبش «ماگا» هر روز عمیق‌تر می‌شود. از این رو، می‌توان گفت یک سال دیگر ترامپ نه اتکای سابق را در میان بدنه ماگا خواهد داشت و نه جایگاه بلامنازع گذشته را در حزب جمهوری‌خواه. به بیان دیگر، جمهوری‌خواهان پس از عبور از انتخابات کنگره، با اعتمادبه‌نفس و استقلال بیشتری در برابر او خواهند ایستاد.

نشانه‌های رهایی تدریجی حزب از زیر سایه ترامپ، از همین امروز در رفتار برخی نمایندگان کنگره مشهود است. نمونه‌ی تازه و قابل‌توجه آن، موضع‌گیری ترامپ درباره انتشار اسناد پرونده جفری اپستین است. او روز گذشته، تنها ۲۴ ساعت پیش از رأی‌گیری مجلس نمایندگان، برخلاف مخالفت‌های پیشین خود، اعلام کرد که با رأی‌گیری و علنی شدن این اسناد مشکلی ندارد. این تغییر موضع، درست زمانی رخ داد که روشن شده بود موافقان علنی‌سازی اسناد با اکثریتی قاطع پیروز رأی‌گیری خواهند شد.

ترامپ نه از ماه‌ها مخالفت خود سودی برد و نه از موافقت ناگهانی در آخرین لحظه توانست امتیازی سیاسی بگیرد؛ تصمیم او بیش از هر چیز نشان‌دهنده تلاش برای نماندن در سمت بازنده بود.

شاید بتوان رفتار تند و تحقیرآمیز ترامپ با چهره‌ای چون مارجری تیلور گرین ــ یکی از بانفوذترین زنان جنبش ماگا ــ و نیز نتایج رأی‌گیری شب گذشته در مجلس نمایندگان را آغاز پایانِ ترامپ در شمایلی دانست که طی سال‌های گذشته از خود ساخته بود. ترامپ همچنان رئیس‌جمهور است، اما دیگر نه حزب جمهوری‌خواه، نه جنبش ماگا و نه حتی نزدیک‌ترین همراهان سابقش مانند ایلان ماسک و استیو بنن، او را با همان اقتدار و احترام قبل دنبال نمی‌کنند.