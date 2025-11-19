Wednesday, Nov 19, 2025

صفحه نخست » اولین ویدئو از تشییع فرزند حجت‌الاسلام صدیقی

در پی فوت محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی و متهم پرونده زمین‌خواری، حسن مرادی از آخوندهای حامی حکومت که رسانه‌های ایران از او به عنوان «دوست کاظم صدیقی» نام برده‌اند،‌ خبر داد که او هنگام مرگ آزاد و در خانه خود بوده است.

sadighibanner.jpgمرادی در صفحه خود در رسانه‌های اجتماعی نوشت که او در «سجده» حین نماز جان باخته است. این آخوند نوشت خانواده او دیدند که صدیقی «مدتی حرکت ندارد»‌ و متوجه شدند که تمام کرده است.

به نوشته این آخوند که از فعالان ستاد انتخاباتی قالیباف بوده،‌ محمدمهدی صدیقی «از قبل بیماری قلبی و کبدی» دداشت و در نماز جماعت مسجد ازگل به فردی گفته بود «بابت قضایای اخیر دارم دق می‌کنم و حالم خوب نیست.» سخنگوی قوه قضاییه پیشتر بازداشت پسر و عروس صدیقی را تایید کرده بود اما در نشست خبری دیگری از آزادی یک متهم با وثیقه و سپس بازداشت مجدد او خبر داد.

