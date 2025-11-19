در پی فوت محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی و متهم پرونده زمینخواری، حسن مرادی از آخوندهای حامی حکومت که رسانههای ایران از او به عنوان «دوست کاظم صدیقی» نام بردهاند، خبر داد که او هنگام مرگ آزاد و در خانه خود بوده است.
اولین ویدئو از تشییع فرزند حجتالاسلام صدیقی-- gooya (@gooyanews) November 19, 2025
🔺فرزند حجتالاسلام صدیقی معاون اداری حوزه علمیه ازگل، با مدیریت پدرش بود. pic.twitter.com/CkTKZBsYqQ
مرادی در صفحه خود در رسانههای اجتماعی نوشت که او در «سجده» حین نماز جان باخته است. این آخوند نوشت خانواده او دیدند که صدیقی «مدتی حرکت ندارد» و متوجه شدند که تمام کرده است.
به نوشته این آخوند که از فعالان ستاد انتخاباتی قالیباف بوده، محمدمهدی صدیقی «از قبل بیماری قلبی و کبدی» دداشت و در نماز جماعت مسجد ازگل به فردی گفته بود «بابت قضایای اخیر دارم دق میکنم و حالم خوب نیست.» سخنگوی قوه قضاییه پیشتر بازداشت پسر و عروس صدیقی را تایید کرده بود اما در نشست خبری دیگری از آزادی یک متهم با وثیقه و سپس بازداشت مجدد او خبر داد.