khatamibanner.jpgایران اینترنشنال - محمد خاتمی، رییس‌ سابق دولت در جمهوری اسلامی، با نادیده گرفتن نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در وضعیت اقتصادی کنونی و بحران‌ها در ایران، گفت برای ۸۰ درصد مردم ایران چندان مهم نیست که «حاکم کیست و چگونه است».

خاتمی چهارشنبه ۲۸ آبان در نشستی با اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات، گفت در طی سال‌های پس از انقلاب تاکنون، بحرانی که اینک کشور با آن روبه‌روست و «تهدیدهایی که وجود دارد» سابقه نداشته است.

او درباره خطر از بین رفتن «سامان حکمرانی» هشدار داد و با تشبیه جمهوری اسلامی به درختی تناور، گفت: «این درخت تناور گرچه سال‌ها می‌تواند در خشکسالی و طوفان دوام بیاورد ولی امروز تهدیدهای داخلی و خارجی و مشکلات چنان انبوه و بزرگ است که بیم آن می‌رود یک‌باره پژمرده شود و از پا بیفتد؛ که آن روز مباد.»

خاتمی «تنها و کم هزینه‌ترین راه ممکن» در شرایط فعلی را تغییر رویکرد حاکمیت و «تجدیدنظر در خط قرمزها، بدون تسلیم در برابر فزون‌خواهی بیگانه» خواند.

تاکید خاتمی بر «اصلاح‌پذیر» بودن جمهوری اسلامی در شرایطی است که شماری از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته بر تغییر ساختاری حکومت فعلی تاکید کرده‌اند.

میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، ۲۰ تیر با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همه‌پرسی در کشور شده بود.

مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در زندان اوین، نیز اول مرداد در بیانیه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بحرانی ایران دانست و تاکید کرد خامنه‌ای یا باید به خواست ملت تن دهد و زمینه تغییرات بنیادین را فراهم کند یا از قدرت کنار برود.

خاتمی در اظهارات جدید خود با نادیده گرفتن نقش خامنه‌ای و سیاست‌های او در شرایط فعلی کشور، گفت حدود ۷۲ میلیون نفر «به یک معنی سیاسی نیستند» و برایشان چندان مهم نیست که حاکم کیست و چگونه است.

او همچنین انتظار شهروندان برای رسیدن به دموکراسی در ایران را «خیال‌پردازانه» خواند و گفت باید در این زمینه از تجربه کشورهای دیگری مانند «چین» درس گرفت.

یک روز پیش از این اظهارات و در ۲۷ آبان، تاج‌زاده با انتشار نامه‌ای از اوین، به شکست همه‌جانبه نظام ولایت فقیه اشاره کرد و نوشت خامنه‌ای نه‌تنها مسئول وضعیت بحران‌زده‌ کنونی است، بلکه متهم اصلی هر بحران در آینده ازجمله بی‌دولتی، هرج‌ومرج، جنگ داخلی و تهدید یکپارچگی ایران نیز خواهد بود.

این فعال سیاسی تاکید کرد خامنه‌ای نمی‌تواند مانع وقوع تغییرات شود، ولی می‌تواند آن را بسیار پرهزینه کند و «آینده‌ای تیره‌وتار و آکنده از خشونت» را برای ملت رقم بزند.

پیش از تاج‌زاده،‌ عبدالله ناصری، استاد تاریخ و کنشگر مدنی، مهر امسال «نافرمانی مدنی» را شرط نجات کشور دانسته و گفته بود خامنه‌ای با سیاست‌هایش راه به جایی نخواهد برد و تنها باید در انتظار خشم ایرانیان باشد.

ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، نیز ۱۴ تیر در نامه‌ای، مساله اصلی ایران را «استبداد دینی قائم به فرد» علی خامنه‌ای و حکومتی خوانده بود که حول این محور سامان یافته است.

