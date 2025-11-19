ایران اینترنشنال - آزمایش عمومی موتور پهپاد پیشرفته شاهد-۱۶۱ در یک نمایشگاه دفاعی در تهران، به گفته یک رسانه نظامی اسرائیلی، به نماد تازهای از نمایش قدرت پهپادی و بازدارندگی جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل و غرب تبدیل شده است.
وبسایت «اسرائیل دیفنس» گزارش داد یگان هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان یک نمایشگاه نظامی در تهران، در اقدامی «کمسابقه و غیرمعمول»، موتور پهپاد شاهد-۱۶۱ را در برابر چشم بازدیدکنندگان روشن و آزمایش کرده است؛ اقدامی که بهگفته این رسانه، پیام روشنی درباره اتکای تهران به توان پهپادی در دکترین بازدارندگیاش دارد.
براساس این گزارش، تحلیلگران نظامی در اسرائیل این نمایش را بخشی از تلاش ایران برای تثبیت تصویر خود بهعنوان قدرتی فناورانه و مستقل در حوزه جنگافزارهای بدون سرنشین توصیف کردهاند؛ آن هم در زمانی که تنش میان تهران و اسرائیل در منطقه رو به افزایش است.
اسرائیل دیفنس مینویسد شاهد-۱۶۱ نماد مسیری است که صنایع نظامی ایران طی سالهای گذشته پیمودهاند: اتکا به مهندسی معکوس سامانههای غربی.
تست موتور پهپاد شاهد ۱۶۱
برد ۱۵۰ کیلومتر، پرواز ۲ ساعته و سقف ۲۶ هزار پا؛ ساخته شده برای شناسایی مراقبت و حتی عملیات رزمی.
***
این پهپاد بر اساس الگوی پهپاد آمریکایی «آرکیو-۱۷۰ سنتینل» ساخته شده؛ پهپادی که ایران در سال ۲۰۱۱ کنترل آن را به دست گرفت و آن را فرود آورد و سپس با مهندسی معکوس، نسخه بومی آن را بازطراحی کرد.
بهگفته این رسانه، شاهد-۱۶۱ در کنار دیگر سامانههای پهپادی که طی ماههای اخیر بهتدریج رونمایی شدهاند، امروز در مرکز شبکه تهاجمی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
این پهپاد بهعنوان ابزاری دوکاربردی توصیف شده که هم برای ماموریتهای شناسایی و جمعآوری اطلاعات به کار میرود و هم توان انجام حملات دقیق را دارد؛ نقشی مشابه «مهمات سرگردان» که در سالهای اخیر در میدانهای مختلف نبرد بهطور گسترده استفاده شده است.
اسرائیل دیفنس تاکید میکند که خودِ شکل برگزاری این آزمایش - روشن کردن موتور یک پهپاد پیشرفته در یک محیط عمومی و نه پشت درهای بسته - حامل پیام سیاسی و راهبردی است.
بهنوشته این رسانه، تهران میکوشد نشان دهد که برنامه پهپادیاش نه یک پروژه محدود، بلکه بخشی مرکزی از معماری دفاعی و تهاجمی کشور است و میتواند در معادلات بازدارندگی با اسرائیل و کشورهای غربی نقش مستقلی ایفا کند.
این گزارش اضافه میکند که تمرکز ایران بر توسعه پهپادهای بومی، در چارچوب تلاش گستردهتر برای گسترش برد عملیاتی و ایجاد شبکهای از ابزارهای بازدارنده کمهزینه اما مؤثر قابل فهم است؛ شبکهای که از نگاه تحلیلگران اسرائیلی، از لبنان و سوریه تا یمن و فراتر از آن امتداد دارد و طراحی شده تا فشار بر سامانههای دفاعی و جبهههای مختلف اسرائیل را افزایش دهد.
بهگفته اسرائیل دیفنس، رونمایی نمایشی از شاهد-۱۶۱ در تهران پیامی دوگانه دارد: مخاطب داخلی، که باید به توان «فناوری بومی» باور کند، و مخاطب خارجی، بهویژه اسرائیل و غرب، که باید این پیام را دریافت کند که برنامه پهپادی ایران صرفاً آزمایشگاهی نیست، بلکه بخشی عملیاتی و تثبیتشده از قدرت نظامی جمهوری اسلامی است.