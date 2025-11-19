ایران اینترنشنال - آزمایش عمومی موتور پهپاد پیشرفته شاهد-۱۶۱ در یک نمایشگاه دفاعی در تهران، به گفته یک رسانه نظامی اسرائیلی، به نماد تازه‌ای از نمایش قدرت پهپادی و بازدارندگی جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل و غرب تبدیل شده است.

وبسایت «اسرائیل دیفنس» گزارش داد یگان هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان یک نمایشگاه نظامی در تهران، در اقدامی «کم‌سابقه و غیرمعمول»، موتور پهپاد شاهد-۱۶۱ را در برابر چشم بازدیدکنندگان روشن و آزمایش کرده است؛ اقدامی که به‌گفته این رسانه، پیام روشنی درباره اتکای تهران به توان پهپادی در دکترین بازدارندگی‌اش دارد.

براساس این گزارش، تحلیلگران نظامی در اسرائیل این نمایش را بخشی از تلاش ایران برای تثبیت تصویر خود به‌عنوان قدرتی فناورانه و مستقل در حوزه جنگ‌افزارهای بدون سرنشین توصیف کرده‌اند؛ آن هم در زمانی که تنش میان تهران و اسرائیل در منطقه رو به افزایش است.

اسرائیل دیفنس می‌نویسد شاهد-۱۶۱ نماد مسیری است که صنایع نظامی ایران طی سال‌های گذشته پیموده‌اند: اتکا به مهندسی معکوس سامانه‌های غربی.

تست موتور پهپاد شاهد ۱۶۱

برد ۱۵۰ کیلومتر، پرواز ۲ ساعته و سقف ۲۶ هزار پا؛ ساخته شده برای شناسایی مراقبت و حتی عملیات رزمی.

***

این پهپاد بر اساس الگوی پهپاد آمریکایی «آرکیو-۱۷۰ سنتینل» ساخته شده؛ پهپادی که ایران در سال ۲۰۱۱ کنترل آن را به دست گرفت و آن را فرود آورد و سپس با مهندسی معکوس، نسخه بومی آن را بازطراحی کرد.

به‌گفته این رسانه، شاهد-۱۶۱ در کنار دیگر سامانه‌های پهپادی که طی ماه‌های اخیر به‌تدریج رونمایی شده‌اند، امروز در مرکز شبکه تهاجمی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

این پهپاد به‌عنوان ابزاری دوکاربردی توصیف شده که هم برای ماموریت‌های شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات به کار می‌رود و هم توان انجام حملات دقیق را دارد؛ نقشی مشابه «مهمات سرگردان» که در سال‌های اخیر در میدان‌های مختلف نبرد به‌طور گسترده استفاده شده است.