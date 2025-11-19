Wednesday, Nov 19, 2025

صفحه نخست » اسرائیل دیفنس: نحوه رونمایی سپاه از پهپاد شاهد-۱۶۱ حامل پیامی مهم بود

shahed.jpgایران اینترنشنال - آزمایش عمومی موتور پهپاد پیشرفته شاهد-۱۶۱ در یک نمایشگاه دفاعی در تهران، به گفته یک رسانه نظامی اسرائیلی، به نماد تازه‌ای از نمایش قدرت پهپادی و بازدارندگی جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل و غرب تبدیل شده است.

وبسایت «اسرائیل دیفنس» گزارش داد یگان هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان یک نمایشگاه نظامی در تهران، در اقدامی «کم‌سابقه و غیرمعمول»، موتور پهپاد شاهد-۱۶۱ را در برابر چشم بازدیدکنندگان روشن و آزمایش کرده است؛ اقدامی که به‌گفته این رسانه، پیام روشنی درباره اتکای تهران به توان پهپادی در دکترین بازدارندگی‌اش دارد.

براساس این گزارش، تحلیلگران نظامی در اسرائیل این نمایش را بخشی از تلاش ایران برای تثبیت تصویر خود به‌عنوان قدرتی فناورانه و مستقل در حوزه جنگ‌افزارهای بدون سرنشین توصیف کرده‌اند؛ آن هم در زمانی که تنش میان تهران و اسرائیل در منطقه رو به افزایش است.

اسرائیل دیفنس می‌نویسد شاهد-۱۶۱ نماد مسیری است که صنایع نظامی ایران طی سال‌های گذشته پیموده‌اند: اتکا به مهندسی معکوس سامانه‌های غربی.

تست موتور پهپاد شاهد ۱۶۱

برد ۱۵۰ کیلومتر، پرواز ۲ ساعته و سقف ۲۶ هزار پا؛ ساخته شده برای شناسایی مراقبت و حتی عملیات رزمی.

***

این پهپاد بر اساس الگوی پهپاد آمریکایی «آرکیو-۱۷۰ سنتینل» ساخته شده؛ پهپادی که ایران در سال ۲۰۱۱ کنترل آن را به دست گرفت و آن را فرود آورد و سپس با مهندسی معکوس، نسخه بومی آن را بازطراحی کرد.

به‌گفته این رسانه، شاهد-۱۶۱ در کنار دیگر سامانه‌های پهپادی که طی ماه‌های اخیر به‌تدریج رونمایی شده‌اند، امروز در مرکز شبکه تهاجمی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

این پهپاد به‌عنوان ابزاری دوکاربردی توصیف شده که هم برای ماموریت‌های شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات به کار می‌رود و هم توان انجام حملات دقیق را دارد؛ نقشی مشابه «مهمات سرگردان» که در سال‌های اخیر در میدان‌های مختلف نبرد به‌طور گسترده استفاده شده است.

اسرائیل دیفنس تاکید می‌کند که خودِ شکل برگزاری این آزمایش - روشن کردن موتور یک پهپاد پیشرفته در یک محیط عمومی و نه پشت درهای بسته - حامل پیام سیاسی و راهبردی است.

به‌نوشته این رسانه، تهران می‌کوشد نشان دهد که برنامه پهپادی‌اش نه یک پروژه محدود، بلکه بخشی مرکزی از معماری دفاعی و تهاجمی کشور است و می‌تواند در معادلات بازدارندگی با اسرائیل و کشورهای غربی نقش مستقلی ایفا کند.

این گزارش اضافه می‌کند که تمرکز ایران بر توسعه پهپادهای بومی، در چارچوب تلاش گسترده‌تر برای گسترش برد عملیاتی و ایجاد شبکه‌ای از ابزارهای بازدارنده کم‌هزینه اما مؤثر قابل فهم است؛ شبکه‌ای که از نگاه تحلیلگران اسرائیلی، از لبنان و سوریه تا یمن و فراتر از آن امتداد دارد و طراحی شده تا فشار بر سامانه‌های دفاعی و جبهه‌های مختلف اسرائیل را افزایش دهد.

به‌گفته اسرائیل دیفنس، رونمایی نمایشی از شاهد-۱۶۱ در تهران پیامی دوگانه دارد: مخاطب داخلی، که باید به توان «فناوری بومی» باور کند، و مخاطب خارجی، به‌ویژه اسرائیل و غرب، که باید این پیام را دریافت کند که برنامه پهپادی ایران صرفاً آزمایشگاهی نیست، بلکه بخشی عملیاتی و تثبیت‌شده از قدرت نظامی جمهوری اسلامی است.

مطلب قبلی...
taremi.jpg
حرف‌های تند طارمی + انتقاد شدید صدا و سیما به صحبت‌های کاپیتان
مطلب بعدی...
apenbanner.jpg
ویدیوی جنجالیِ دیدار امروز بن‌سلمان و ترامپ در کاخ سفید وایرال شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar18.jpg
اختتامیه جشنواره فیلم کوروش با حضور مهناز افشار در تورنتو
daily18-1.jpg
تصویر کمتر دیده شده از مراسم ازدواج زنده یاد خسرو شکیبایی
one18-1.jpg
تصویری از درگیری خونین خیابانی بخاطر ۵ ریال! و در ۵۵ سال قبل
oholic18.jpg
سیب زمینی را به این شیوه پخت کنید تا چاق نشوید
goftar18-1.jpg
همایون شجریان در اولین حضور رسمی بعداز لغو کنسرت آزادی
daily.jpg
پوشش های جنجالی روشنک گرامی بازیگر ایرانی
goftar17-1.jpg
عنوان ملکه تناسب اندام به یک مدل و اینفلوئنسر ایرانی رسید
one17.jpg
نقش هانی کرده در تیم استقلال و ارتباط او با برخی سلبریتی ها چیست

از سایت های دیگر

زبان بدن و رمزگشایی عشق در نگاه اول
«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چند نوع عاشق وجود دارد؟
dw.jpg
بختک یا فلج خواب چیست؟
gtv.jpg
تصاویر کلکسیون شگفت انگیز ماشین های میلیون دلاری "کینگ چارلز"
dw.jpg
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
one17-1.jpg
خلیل ملکی از اعضای گروه ۵۳ نفر و از رهبران حزب توده
newso.jpg
مردی که با لهجه فرانسوی میلیونها ایرانی را عاشق کرد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy