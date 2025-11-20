یورونیوز - مقامات ارشد جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۱۲ ‌روزه مدام گفته‌اند که آتش‌بس با اسرائيل موقتی است و جنگ ممکن است هر لحظه از سر گرفته شود. اما چنین تهدیدی چقدر جدی است؟ آیا ممکن است رژیم ایران برای حفظ قدرت و انحراف اذهان عمومی از بحران‌های داخلی دست‌ به دامن حمله پیش‌دستانه به اسرائیل شود؟

روزنامه اسرائیلی «جروزالم‌پست» طی مقاله‌ای با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه و با گفتگو با رز زیمت، مدیر برنامه پژوهشی «ایران و محور شیعی» در موسسه مطالعات امنیت ملی (INSS) اسرائیل به بررسی این پرسش‌ها پرداخته است.

یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران دو ماه پس از جنگ گفت که ایران و اسرائيل در حال حاضر در آتش‌بس نیستند و «در مرحله جنگ» قرار دارند.

آقای رحیم صفوی گفت: «آتش‌بس به معنای قطع آتش است، اما ممکن است دوباره آغاز شود. من احتمال وقوع جنگی جدید را می‌دهم و پس از آن شاید دیگر جنگی رخ ندهد.»

همچنین دیگر مقامات جمهوری اسلامی، از جمله عباس عراقچی نیز بارها از آمادگی ایران برای مقابله با حملات آمریکا و اسرائيل سخن گفته و مدعی پاسخ قاطع و حتی سخت‌تر از جنگ ۱۲ روزه شده‌اند.

تمام این‌ اظهارات که از درون حلقه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، روایت رژیم را چنین می‌سازد که جنگ با اسرائیل هنوز به پایان نرسیده، ادامه‌ای در راه است و تهران آماده خواهد بود.

به گزارش «جروزالم‌پست»، به موازات این موضع‌گیری‌های مقامات جمهوری اسلامی، وضعیت داخلی ایران در آستانه بحران‌های گوناگون قرار دارد. کشور با یکی از بدترین بحران‌های آب در تاریخ معاصر خود روبه‌روست. در همان حال، تورم همچنان به‌شدت بالاست. قیمت مواد غذایی سر به فلک کشیده و بیکاری نیز رو به افزایش است.

👈مطالب بیشتر در سایت یورونیوز

اگر به این وضعیت، خاموشی‌های گسترده، نارضایتی عمومی از حاکمیت و خشم فزاینده‌ مردم از فساد و سوءمدیریت را هم اضافه کنیم، فشارهای داخلی ایران به نقطه‌ شکست نزدیک شده است. بنابراین، در حالی که رهبران ایران خود را برای رویارویی تازه‌ خارجی آماده نشان می‌دهند، اوضاع در داخل رو به فروپاشی است.

اما با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه و اتحاد ایرانیان گرد پرچم در مواجهه با دشمن خارجی، آیا این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی جنگ با اسرائيل را به عنوان راه خروج از وضعیت کنونی بداند؟ آیا ممکن است که رژیم از جنگ به عنوان ابزاری برای انحراف اذهان عمومی جامعه ناراضی و حفظ قدرت استفاده کند؟