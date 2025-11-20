خلاصه مقاله امیرهادی انواری در ایران اینترنشنال

تحقیقات ایران‌اینترنشنال پرده از شکل‌گیری واحدی به نام «اداره ۴۰» در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برداشته که زیر نظر بخش ضدجاسوسی این نهاد فعالیت می‌کند. این واحد با بهره‌گیری از نفوذ سایبری گسترده، حجم انبوهی از اطلاعات شهروندان ایرانی و غیرایرانی را سرقت کرده و فعالیت‌ها، سفرها و ارتباطات آنها را زیر نظر گرفته است.

برای نخستین‌بار هویت و ساختار این واحد افشا شده و نشان می‌دهد «اداره ۴۰» حلقه مفقوده در شیوه جاسوسی و رصد امنیتی سازمان اطلاعات سپاه بوده است. این واحد، تحت پوشش «واحد ۱۵۰۰»، با ساخت یک بانک اطلاعاتی به نام «کاشف»، شبکه ارتباطی افراد را با جست‌وجوی نام آنها استخراج می‌کند.

سامانه «کاشف» قادر است با استفاده از ریزمکالمات، داده‌های مکانی، سوابق پرواز و ارتباطات دیجیتال افراد، شبکه ارتباطی آنها را شناسایی کند. این سامانه نه‌تنها برای شهروندان ایرانی، که برای شهروندان کشورهای منطقه نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد «اداره ۴۰» به پایگاه‌های اطلاعاتی حساس متعددی در کشورهای امارات، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، مصر و جمهوری آذربایجان نفوذ کرده و از مراکز دولتی، شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای امنیتی این کشورها اطلاعات جمع‌آوری کرده است. در برخی موارد، برای دستیابی به اطلاعات، مراکز واسطه‌ای که با نهادهای دولتی همکاری داشتند نیز هک شده‌اند.

بررسی هویت حدود ۶۰ عضو این اداره نشان می‌دهد شبکه‌ای خانوادگی در لایه‌های مختلف این واحد شکل گرفته و بسیاری از افراد با ساخت شرکت‌های پوششی، فعالیت خود را پنهان کرده‌اند. برخی از کارکنان نیز دارای پرونده‌های قضایی، سوءاستفاده از موقعیت و تخلفات مالی بوده‌اند.

از جمله وظایف این واحد، تأمین اطلاعات برای عملیات برون‌مرزی سپاه بوده است؛ عملیاتی که در برخی موارد، مانند طرح ترور اهداف اسرائیلی در استانبول در سال ۱۴۰۱، پیش از اجرا افشا شد. گزارش‌ها همچنین از استفاده گسترده از ابزارهای روسی برای جاسوسی از سفارتخانه‌ها و اماکن حساس در ایران حکایت دارد.