دیدار روز سه شنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، با دونالد ترامپ در کاخ سفید، نه تنها یک رویداد دیپلماتیک بود، بلکه نقطه‌ای محوری در بازسازی روابط استراتژیک آمریکا و پادشاهی عربی سعودی به شمار می‌رود. این دیدار که با استقبال کاملا رسمی شامل فرش قرمز گسترده در چمن جنوبی، اسکورت سواره‌نظام، نواختن سرودهای ملی، سلام نظامی با شلیک ۲۱ گلوله، پرواز جنگنده‌های اف ۳۵ بر فراز کاخ سفید، جلسه در دفتر بیضی شکل و شام با حضور صدها تاجر و سیاستمدار آمریکایی همراه بود. این سطح از تشریفات بسیار فراتر از پروتکل‌های معمول برای دیگر رهبران بوده و نشان‌دهنده اولویت مطلق ترامپ برای معامله‌محور کردن روابط بود.

از منظر ژئواستراتژیک، این دیدار بخشی از تلاش ترامپ برای بازسازی محور سنی در برابر شیعه گری جمهوری اسلامی ایران است، اما با پیچیدگی‌های جدیدی همراه بود. پادشاهی سعودی همچنان عادی‌سازی روابط با اسراییل (پیوستن به معاهده ابراهام) را به مسیر روشن و غیرقابل بازگشت به سمت راه‌حل دو دولتی فلسطینی - اسراییلی مشروط کرده، شرطی که با دولت فعلی نتانیاهو سازگار نیست. محمد بن سلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک تاکید کرد که ریاض آماده عادی‌سازی روابط با اسراییل است، اما تنها پس از تضمین پیشرفت واقعی در مسئله فلسطین و بازسازی غزه این امر صورت می گیرد. این موضع، ریاض را به عنوان بازیگر میانه‌رو مسئول منطقه تثبیت می‌کند و همزمان اهرمی برای چانه‌زنی بیشتر با واشنگتن فراهم می‌آورد. در مقابل، ترامپ موتضع مثبتی برای فروش جنگنده‌های اف ۳۵ و سامانه‌های پیشرفته دفاع موشکی (مانند تاد) را به سعودی داد، معامله ای بسیار مهم و استراتژیک که پیش‌تر به دلیل نگرانی‌های اسراییل مسدود بود. این فروش نه تنها تعادل قدرت منطقه‌ای را به نفع سعودی تغییر می‌دهد، بلکه اسراییل را وادار به پذیرش نقش بزرگ‌تر ریاض در نظم جدید می‌کند.

در بعد ایران، دو طرف بر مهار حداکثری تهران توافق کردند: سعودی آمریکا را به عنوان همپیمان امنیتی اصلی در برابر حوثی‌ها، برنامه هسته‌ای ایران و نفوذ شکسته جمهوری در عراق و لبنان می‌بیند، در حالی که ترامپ از ریاض انتظار دارد در فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران به ویژه در وضعیت هسته‌ای جدید همراهی کند. این دیدار همچنین هشداری به چین بود. سعودی در سال‌های اخیر با ایجاد روابط گسترده‌ای با پکن قراردادهای تسلیحاتی و سرمایه‌گذاری در بندرهای این کشور ایجاد کرده، اما تشریفات کم نظیر کاخ سفید نشان داد که واشنگتن اکنون ریاض را همپیمان امنیتی می‌داند و در این میان سعودی آماده کاهش وابستگی به چین در حوزه‌های حساس مانند فناوری نظامی و هوش مصنوعی است. در مجموع، به نظر می رسد که دیدار ۱۸ نوامبر نقشه ژئواستراتژیک خاورمیانه را به سمت یک پیمان نظامی عربی غیررسمی سوق داد که در آن سعودی نقش قدرت میانه را ایفا می‌کند، جمهوری اسلامی منزوی‌تر می‌شود و اسرائیل مجبور به امتیازدهی در مسئله فلسطین است، اما همه اینها مشروط به تضمین‌های امنیتی قوی‌تر آمریکا و اعلان همپیمانی امریکا با سعودی است.