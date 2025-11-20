چکیده

این مقاله دو بخش دارد: نخست، بررسی تاکتیک‌های رژیم جمهوری اسلامی در مهندسی افکار عمومی از طریق غوغاسالاری سایبری و نفوذ در اپوزیسیون؛ دوم، پاسخی به نقدی که با عنوانی پرطمطراق منتشر شده و نویسنده‌ی مقاله را به «تحریف بزرگ» متهم کرده است. در این پاسخ نشان داده می‌شود که منتقد به جای توجه به استدلال‌های متن، تصویری خیالی ساخته و همان را نقد کرده است. با بهره‌گیری از فلسفه‌ی اخلاق و تفکر انتقادی توضیح داده می‌شود که چرا تحریف دیگران نه‌تنها بی‌اعتبار است، بلکه از نظر اخلاقی زیان‌بار و برای آینده‌ی دموکراسی خطرناک است.

بخش نخست: غوغاسالاری سایبری در لباس اپوزیسیون

رژیم جمهوری اسلامی برای بقای خود تنها به سرکوب مستقیم متکی نیست. بخش مهمی از تاکتیک‌های آن، مهندسی افکار عمومی از طریق غوغاسالاری و نفوذ در اپوزیسیون است. این روش‌ها باعث می‌شوند صدای نقد جدی در میان هیاهو و برچسب‌زنی گم شود.

عوامل سایبری رژیم با تولید انبوه کامنت‌های تحقیرآمیز و شعارهای هیجانی، فضای گفت‌وگو را به غوغا بدل می‌کنند. آن‌ها به جای نقد محتوای استدلال، نویسندگان و منتقدان را «متوهم»، «فرومایه» یا «خودشیفته» می‌نامند. این زبان تحقیر، راه گفت‌وگوی عقلانی را می‌بندد و افکار عمومی را منحرف می‌کند.

رژیم تنها به حمله مستقیم بسنده نمی‌کند؛ بخشی از پروژه‌ی امنیتی آن، نفوذ در اپوزیسیون است. این نفوذ گاهی در قالب نویسندگان، روزنامه‌نگاران یا هنرمندانی صورت می‌گیرد که در ظاهر مستقل و منتقدند، اما در عمل روایت‌های مطلوب رژیم را بازتولید می‌کنند. آن‌ها با استفاده از اعتبار حرفه‌ای خود، به‌عنوان «اپوزیسیون» معرفی می‌شوند، در حالی‌که مأموریتشان ایجاد انحراف و بی‌اعتبار کردن نقدهای جدی است.

در کنار رژیم، برخی جریان‌های اپوزیسیون نیز به همان روش‌های اقتدارگرایانه آلوده‌اند. آنان با اسطوره‌سازی از رهبران و نفی کامل مخالفان، عملاً همان شبکه‌ی قدرت را بازتولید می‌کنند. آزادی را به شعار بدل می‌سازند، اما در عمل، آزادی دیگران را انکار می‌کنند.

هیچ فردی نباید صرفاً وسیله‌ای برای اهداف دیگران باشد؛ هر انسان غایتی در خود دارد. آزادی و مسئولیت فردی اساس وجود انسان است و هیچ قدرتی حق ندارد آن را با برچسب‌زنی نفی کند. دموکراسی زمانی معنا دارد که گفت‌وگو آزاد و عقلانی باشد؛ غوغاسالاری این امکان را نابود می‌کند. قدرت تنها در نهادهای رسمی نیست؛ در زبان و گفتمان هم جریان دارد. وقتی زبان تحقیر و برچسب‌زنی غالب شود، همان شبکه‌ی قدرت بازتولید می‌شود. قدرت با زور تنها پایدار نمی‌ماند؛ با کنترل روایت‌ها و زبان، ذهن‌ها تسخیر می‌شوند و هژمونی برپا می‌گردد.

این الگو در تاریخ بارها دیده شده است: در انقلاب فرهنگی چین، مخالفان با برچسب «ضد انقلاب» تحقیر شدند؛ در کامبوج، روشنفکران به «دشمن خلق» بدل شدند و قتل‌عام آغاز شد؛ در کودتای سرهنگ‌ها در یونان، مخالفان «ضد میهن» خوانده شدند و سرکوب شدند؛ در شیلی و آرژانتین، مخالفان با برچسب «خرابکار» یا «مارکسیست» ناپدید و اعدام شدند. همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که زبان تحقیر، مقدمه‌ی سرکوب است.

مشکل اصلی رژیم جمهوری اسلامی است که با سرکوب و مهندسی افکار عمومی، حیات سیاسی کشور را فلج کرده. اما اگر اپوزیسیون نیز به همان روش‌ها آلوده شود، راهی به آزادی نخواهد برد. جامعه‌ای که مخالفانش را تحقیر و حذف کند، نه دموکراسی خواهد داشت و نه آینده‌ای آزاد. تنها با افشای این تاکتیک‌ها و بازگرداندن تمرکز به نقد واقعی رژیم است که می‌توان راه را برای گفت‌وگوی سالم و مقاومت ملی هموار ساخت.