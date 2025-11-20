در سال هاى گذشته هر دسته، خويشتن را بر مسند عقل مى دانست و ديگرى را بر كرانه خطا. اما امروز، چنان بانگ افتضاح برخاسته كه پرده ها را خودشان دريده اند. كار از آن گذشته كه پرده نشينان در پس حجاب سخن گويند. اين بار، هر گروه خشم و كينه را چون تيرى آتشين رها مى كند و به اميد افتادن رقيب، بر هرچه باشد مى تازد.

تاخت و تاز نيروهاى نيابتى در ديار همسايه، كه ساليان نماد قدرت ملك بود، اينك رمق ندارد. آن رشته كه به آن دل خوش مى داشتند، يك يك گسسته شد. از شام تا يمن و از لبنان تا عراق، آتش بر خرمنشان افتاده. چون اين شكست در بيرون رخ نمود، در درون ملك نيز تازيانه اتهام بر همديگر فرود آوردند. يكى گفت تو بر باد دادى و ديگرى فرياد زد كه تو به بيخى كشيدى. گويى هر كدام دست در گريبان ديگرى دارند و همزمان از غرق شدن كركس خود مى نالند.

از سوى ديگر، بازار و نان مردم، به دست باد سپرده شده. تورم و بى سامانى چون ديوى سركش، بر سفره ها خيمه زده. هر صنم حكومت به جاى درمان، به دنبال مقصر گشته. يكى چون طبيب قلابى، ديگرى را نشانه مى رود و آن ديگر، همچون بيمار بى قرار، ناله مى كند كه كرده هاى تو اين بلا را بر سر ملك آورد.

اما بر فراز همه اين غوغا، سايه جانشينى بر كاخ ولايت افتاده. اين پرسش بزرگ كه پس از رفتن مهتر، كدامين سردار بر تخت خواهد نشست، آتش در جان گرگ ها افكنده. هر يك براى فتح فردا، امروز بر سر هم فرياد مى كشند. از روحانى گرفته تا قاليباف و از عباس عبدى تا فائزه هاشمی، هر كدام تيغ سخن را تيزتر از پيش در كارزار مى افكنند. گويى هراس از فردايى بى حساب، زبان ها را گشوده و پرده ها را افكنده است.