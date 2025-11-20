ایران اینترنشنال - عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نامه پیشین خود به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که یا جمهوری اسلامی مذاکره مستقیم با واشینگتن را برای از بین بردن غنیسازی اورانیوم و برنامه موشکی خود میپذیرد یا اینکه جنگ میشود.
عراقچی در گفتوگویی ویدیویی با وبسایت خبرآنلاین که پنجشنبه ۲۹آبان منتشر شد، گفت که ترامپ در نامه خود «دو راه را پیش رو گذاشت: یا جنگ و خونریزی یا مذاکره مستقیم برای از بین بردن غنیسازی و برنامه موشکی ایران.»
او افزود که اما جمهوری اسلامی «مذاکره غیرمستقیم را طراحی کرد و زمین و محل و شکل بازی را عوض کرد و آنها هم مجبور شدند تن بدهند.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با اتاق سردبیری خبر آنلاین درباره نامه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی گفت که این نامه حاوی گزینههای «جنگ» یا «مذاکره مستقیم برای از بین بردن غنیسازی و توان موشکی ایران» بود.-- independentpersian (@indypersian) November 20, 2025
عراقچی گفت: دونالد ترامپ، رئیس... pic.twitter.com/0z09SWmPqU
در اسفندماه ۱۴۰۳، ترامپ به علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی نامهای ارسال کرد.
رییسجمهوری آمریکا در همان زمان درباره این نامه خود گفت: «گفتم امیدوارم که شما مذاکره کنید، چون این برای ایران بسیار بهتر خواهد بود.»
مقامات جمهوری اسلامی پس از این نامه، در چندین دور مذاکره با واشینگتن شرکت کردند اما خواسته آمریکا مبنی بر برچیدن برنامه غنیسازی اورانیوم در خاک ایران را نپذیرفتند.
عراقچی در گفتوگوی خود افزود که آمریکا در جریان این مذاکرات قصد داشت با دیپلماسی به این هدف خود دست یابد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل و آمریکا تاسیسات اتمی ایران را هدف قرار دادند و ترامپ اعلام کرد که این تاسیسات «نابود» شده است.
عراقچی: تفاهم قاهره رسما خاتمه یافته تلقی میشود
عراقچی همچنین درباره همکاری تهران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «در تعامل با آژانس، در مورد تاسیسات هسته ای بمباران شده کاری نداریم و صرفا در باره تاسیساتی که بمباران نشده اند، در قالب مقررات آژانس همکاری و رعایت قانون مجلس شورای اسلامی میکنیم.»
او افزود: «در خصوص نحوه همکاری با آژانس در قاهره یک توافقی صورت گرفت که آن هم بعد از اسنپبک خاتمه یافت.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنجشنبه در نشست غیرعلنی خود قطعنامهای را تصویب کرد که جمهوری اسلامی را ملزم میکند «بیدرنگ» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و سایتهای هستهای آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه گزارش دهد.
عراقچی: آمریکا به دنبال مذاکره واقعی نیست
عراقچی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره احتمال مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا گفت: «الان جمعبندی ما این نیست که امریکاییها به دنبال یک مذاکره واقعی باشند.»
او افزود: «آنها به دنبال رسیدن به خواستههایی هستند که نه تنها مطلوب ما نیست که به ضرر منافع ملی ماست.»
رییسجمهوری آمریکا، در مجمع سرمایهگذاری آمریکا و عربستان سعودی گفت جمهوری اسلامی اکنون بهدنبال توافق با آمریکا است.
او خطاب به حاضران گفت: «حالا آنها میخواهند توافق کنند؛ میخواهند ببینند آیا میتوانند با ما به توافقی برسند یا نه و ما احتمالا این کار را انجام خواهیم داد.»
نگاهبانان پنهان جمهوری اسلامی