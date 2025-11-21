Friday, Nov 21, 2025

صفحه نخست » آقای خرازی و عراقچی بگویید نمی‌خواهیم، خلاص!

za.jpgمی‌خواهید یا نمی‌خواهید؟

احمد زیدآبادی

فردی برای گشودن چشمه‌ای به راهی می‌رفت و در مسیرش به دیوار بلندی برخورد کرد و در همانجا متوقف شد. از او پرسیدند؛ پس گشودن چشمه چه شد؟ جواب داد؛ من که می‌خواهم بروم آن را بگشایم اما مگر این دیوار را نمی‌بینید؟ این مانع بزرگی است! از بس این حرف را تکرار کرد، ناظران عاصی شدند و گفتند؛ خب اگر تو واقعاً می‌خواهی راه چشمه را بگشایی چرا این همه وقت، خود را اسیر این دیوار کرده‌ای؟ چرا تحرکی برای عبور از این مانع به خود نمی‌دهی؟ چرا مثلاً نقبی از زیر آن نمی‌زنی؟ یا چرا وسیله‌ای نمی‌جویی که از روی دیوار بالا بروی؟ یا چرا آن را دور نمی زنمی؟ اگر هم چشمه و گشودن آن را بی‌اهمیت می‌دانی، دیگر چرا دیوار را بهانه کرده‌ای؟ روشن و صریح بگو، دنبال این کار نیستم و اهمیتی به آن نمی‌دهم خلاص!

حالا حکایت کسانی چون کمال خرازی و عباس عراقچی مصداق کار آن بندۀ خدا شده است! هر چند روز یک بار تکرار می کنند که ما می‌خواهیم به توافق برسیم اما با این شرایط نمی‌شود! اگر واقعاً می‌خواهید پس چرا در جهت تغییر شرایط اقدامی نمی‌کنید؟ و اگر نمی‌خواهید، دیگر چرا با تکرار مکرر دو-سۀ جملۀ کلیشه‌شده، بر خستگی و سرخوردگی مردم می‌افزایید؟ بگویید نمی‌خواهیم خلاص!

2020.jpgخاتمی باید در مفهوم اصلاح‌طلبی تجدیدنظر اساسی کند

احمد زید آبادی در یادداشتی در کانال تلگرامی نوشت: آنچه به عنوان جریان "اصلاح‌طلبان" در ایران شهرت پیدا کرده، دچار چنان آفت‌هایی شده است که به نظرم "فعالیت سالم سیاسی و معطوف به خیر عمومی" با این نام و عنوان دیگر به راحتی مقدور نیست!

سید محمد خاتمی شخصاً آدم سالم و بسیار با حسن نیتی است و به نظرم زمان آن رسیده است که نوعی تجدیدنظر اساسی و بخصوص مفهوم‌سازی‌های تازه در بارۀ پدیدۀ اصلاح‌طلبان صورت دهد. دیر بجنبد این جریان تماماً به تملک عده‌ای در می‌آید که سیاست را در "خوداشتغالی دولتی" خلاصه می‌بینند و زحمات و سرمایه‌های مختصر نیروهای فهیم و صادق این جریان را بر باد می‌دهند.

این عنوان "فعال اصلاح‌طلب" را هم که رسانه‌ها به دنبال اسم من چسبانده‌اند، با تسامح تحمل کرده‌ام و به تکرار آن راضی نیستم. من نیروی چهارمی هستم با همان مختصاتی که در نوشته هایم توضیح داده‌ام.



مطلب قبلی...
jahangiri.jpg
جهانگیری: در اعتراضات آبان ۹۸ در یک هفته ۲۲۵ معترض کشته شدند
مطلب بعدی...
tabatabayee.jpg
گفتم اسلحه شما گلوله نداشت، گفت صدایش را در نیار

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily21.jpg
دیدارهای علی دایی با خوانندگان ایرانی در امریکا
goftar21-2.jpg
مراسم تشییع پسر کاظم صدیقی در ازگل
one21.jpg
تصاویری از ماشین دودی شاه عبدالعظیم که برای همیشه تعطیل شد!
oholic21.jpg
باکتری مخصوص لاغری، تپل ها بخوانند!
goftar21-1.jpg
همسر و دختران اسحاق جهانگیری در مراسم رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران»
daily.jpg
فشن های خیابانی دختران تهرانی
daily20.jpg
گزارش تصویری از حضور رونالدو و همسرش در کاخ سفید
goftar20.jpg
«سرکار استوار» محبوب؛ داستان بازیگر دوست‌داشتنی که با یک نقش همیشگی ماندگار شد

از سایت های دیگر

کاریکاتور: ادعای پیروزی از نوع علی خامنه ای!
خامنه ای تا چه زمانی می‌تواند جلوی نابودی جمهوری اسلامی را بگیرد
کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی
گزارش تصویزی از جشن مردگان

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
فیلم سقوط نماینده جامائیکا از روی صحنه مسابقه دختر شایسته جهان
kayhan.jpg
سرگذشت‌ ایرانیانی که از جمهوری اسلامی فرار کردند
dw1.jpg
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین
dubaibanner.jpg
تصاویری از باغ معجزه دبی که در واکنش به بهشت فومن ترسناک مورد توجه قرار گرفتند
dw2.jpg
کاریکاتور هفته
euro.jpg
چند نوع عاشق وجود دارد؟

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy