۱. سیاست در ایران، اول از همه در اینترنت رخ می‌دهد

در ایران امروز، کنش سیاسی بیش از آنکه از دفتر احزاب بیرون بیاید، از صفحه‌ی موبایل آغاز می‌شود.

فضای مجازی برای جوانان، زنان و نسل Z همان چیزی است که روزنامه، حزب و انجمن برای نسل‌های قبل بود؛ ساحت عمومی جایگزین در کشوری که رسانه و سازمان مستقل زیست نمی‌کنند.

از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱، این واقعیت بارها خودش را نشان داده است: اعتراض در ایران، قبل از خیابان، در هشتگ، ویدئو و روایت آغاز می‌شود.

۲. کاستلز: قدرت از دست دولت گریخته، در شبکه‌ها شناور است

مانوئل کاستلز مدعی بود که «قدرت در شبکه‌هاست نه در ساختمان‌های حکومتی».

ایران امروز یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این تحول است.

اینترنت برای جامعه‌ای که دچار سانسور ساختاری است، فقط یک ابزار نیست؛ پناهگاه سیاسی است. جایی که روایت رسمی حریف روایت شهروندان نمی‌شود، و تصویر موبایلی می‌تواند هزاران ساعت برنامه صداوسیما را بی‌اثر کند.

۳. کنش جمعی دیجیتال: اعتراض بدون رهبر، بدون حزب، بدون دستور

بنا به نظریه بنت و سودربرگ (Bennett & Segerberg) کنشگری جدید «شخصی» است:

یک استوری، یک بازنشر، یک عکس پروفایل؛ و ناگهان میلیون‌ها نفر در موجی واحد قرار می‌گیرند.

این همان چیزی است که در ایران اتفاق افتاده:

اعتراض‌ها رهبر ندارند، اما بی‌سروصدا هماهنگ می‌شوند؛

سازمان رسمی ندارند، اما روایت مشترک دارند؛

و همین روایت، خیابان را شعله‌ور می‌کند.

۴. سیر اعتراضات: چهار مرحله یک انقلاب شبکه‌ای

۴.۱. ۱۳۸۸: لحظه‌ای که سیاست وارد اینترنت شد

جنبش سبز اولین بار نشان داد که شهروند و تلفن همراه می‌تواند «رسانه» باشد.

با وجود شکست سیاسی، یک چیز هرگز به عقب برنگشت:

میدان سیاست از خیابان به اینترنت مهاجرت کرد.

۴.۲. ۱۳۹۶-۱۳۹۸: انفجارِ بی‌مرکز

اعتراضات اقتصادی ۹۶ و خیزش خونین آبان ۹۸ نشان دادند که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند

بدون هیچ رهبری، بدون هیچ حزب،

در ده‌ها شهر شورش همزمان ایجاد کنند.