Friday, Mar 27, 2026

حضور زنان مسلح حامی حکومت در خیابان‌ها با اسلحه و پرچم جمهوری اسلامی

armedwomen.jpgایران اینترنشنال - ویدیوی منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی، کاروانی از خودروها و موتورسیکلت‌های نیروهای حامی حکومت را در خیابان‌ها نشان می‌دهد که مسلح هستند و پرچم جمهوری اسلامی در دست دارند. در این ویدیو، زنانی با پوشش چادر و اسلحه در دست، سوار بر خودروهای نظامی دیده می‌شوند.

بر روی این تصاویر، صدای مداحی محمود کریمی، مداح حکومتی، شنیده می‌شود که در آن مفاهیم ایدئولوژیک و مضامینی چون «آرمان‌های شهادت‌طلبی» بازتاب داده می‌شود.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در هفته‌های اخیر از تشدید ایست‌های بازرسی و برپایی تجمع‌های حکومتی با حضور نیروهای مسلح در ده‌ها شهر ایران حکایت دارد.

معاون فرهنگی سپاه تهران نیز پیش‌تر تایید کرد سپاه کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و به ایست‌های بازرسی فرستاده است. ویدیوهای رسانه‌های حکومتی نیز از مسلح شدن شماری از حامیان جمهوری اسلامی در اماکن عمومی خبر می‌دهد.

مطلب قبلی...
انتشار تصاویری از مجتبی خامنه ای بدون دست و پا در دیوارنگاره شهری
مطلب بعدی...
نگرانی قالیباف و عراقچی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


وضعیت بغرنج خاکسپاری وابستگان حکومتی در بهشت زهرا
پنج زن ایرانی سینمای ایران که افسانه‌اند و افسون!
اوقات فراغت جوانان در پارک پرواز سعادت آباد در خلال جنگ
رئیس‌جمهوری که با اره‌برقی معروف شد!
بازدید مادر ایلان ماسک از شعبه تسلا در چین
داماد امریکایی حداد عادل مدیر دیجی کالا در ایران
سلبریتی های حکومتی در هلال احمر
بازار کم رمق تجریش در سایه بمباران تهران

از سایت های دیگر

رابطه طول عمر با ۱۰ثانیه ایستادن روی یک پا
فیلم: دوران رضاشاهی؛ آزادی زنان، شکست ملایان
خبر خانوادگی جدید از ابی

پر بیننده ترین ها



گردشگران در این کلیسای کج تعادل خود را می‌سنجند!
قاب عکس رضا شاه بزرگ
هوش مصنوعی به بازیگر معروف هالیوود جان دوباره می‌دهد
گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس؛ در حمایت از انقلاب شیروخورشید
آرش آرامش تحلیلگر مسائل امنیت بین‌الملل در امریکا کیست
مهناز افشار مجری شوی جدید "زن روز" شد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy