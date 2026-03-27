بر روی این تصاویر، صدای مداحی محمود کریمی، مداح حکومتی، شنیده می‌شود که در آن مفاهیم ایدئولوژیک و مضامینی چون «آرمان‌های شهادت‌طلبی» بازتاب داده می‌شود.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در هفته‌های اخیر از تشدید ایست‌های بازرسی و برپایی تجمع‌های حکومتی با حضور نیروهای مسلح در ده‌ها شهر ایران حکایت دارد.

تصاویری از کاروان خودرویی و موتوری حامیان جمهوری اسلامی که مسلح و با پرچم جمهوری اسلامی به دست در خیابان‌ها در حرکت است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. انتشار این تصاویر واکنش تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است.



زمان و مکان ویدئو مشخص نیست. پیشتر...

معاون فرهنگی سپاه تهران نیز پیش‌تر تایید کرد سپاه کودکان ۱۲ ساله و نوجوانان را مسلح کرده و به ایست‌های بازرسی فرستاده است. ویدیوهای رسانه‌های حکومتی نیز از مسلح شدن شماری از حامیان جمهوری اسلامی در اماکن عمومی خبر می‌دهد.