وکلای مهاجرت می‌گویند دولت ترامپ از اخراج به کشورهای ثالث به‌عنوان یک خلأ قانونی استفاده می‌کند تا به‌طور غیرمستقیم پناهجویان را مجبور به بازگشت به کشورهای مبداشان کند.

به گفته کنشگران حقوق مهاجران، دولت ترامپ در چارچوب مجموعه‌ای از توافق‌های اغلب محرمانه که بخشی از سیاست گسترده سرکوب مهاجرت در آمریکا هستند، هزاران نفر را به نزدیک به بیست و چند کشور که کشورهای خودشان نیستند، اخراج کرده است.

جمهوری آفریقای مرکزی، کشوری به‌شدت فقیر و گرفتار درگیری‌های داخلی، یکی از دست‌کم ۹ کشور آفریقایی است که با پذیرش اتباع کشورهای ثالثِ اخراج‌شده از آمریکا موافقت کرده است.

این روند تازه‌ترین نمونه از توافق‌های دولت ترامپ با کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین است که به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته و هدف آن پذیرش افراد اخراج‌شده از کشورهای ثالث است.

یورونیوز - به گفته وکلای حقوقی، در میان حدود بیست و اندی مهاجر که قرار است روز جمعه با یک پرواز اخراج از آمریکا وارد جمهوری آفریقای مرکزی شوند، یک زن ایرانی نیز حضور دارد.

به گفته علی رهنما، رئیس «صندوق دفاع حقوقی ایرانی-آمریکایی» که با برخی از این مهاجران در تماس بوده است، در میان افرادی که قرار است روز پنج‌شنبه اخراج شوند، افرادی از ایران، اردن، ارمنستان، ترکیه، گرجستان و افغانستان نیز حضور دارند.

به گفته سحر جلیلی پاولسکی، یکی از وکلای مهاجرت، در ابتدا قرار بود سه زن ایرانی مهاجر در آمریکا به جمهوری آفریقای مرکزی فرستاده شوند، اما دو نفر از آن‌ها حکم موقت برای توقف اخراج از دادگاه دریافت کرده‌اند تا قاضی بررسی کند آیا دولت در اخراج آنها به‌طور قانونی عمل کرده است یا نه.

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به گفته جلیلی پاولسکی و رهنما، هر سه زن ایرانی پیش از این از حمایت قضایی برای عدم اخراج به ایران برخوردار شده بودند، زیرا دادگاه تشخیص داده بود که آن‌ها به دلیل مسائل سیاسی یا مذهبی با ترس موجه از آزار و پیگرد مواجه هستند.

یک مرد سالخورده سوری نیز قرار بود به جمهوری آفریقای مرکزی اخراج شود، اما وکیلش مارگارت استاک گفت او یک دستور موقت اضطراری برای توقف اخراج دریافت کرده است.

وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنج‌شنبه از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد و گفت به دلایل امنیتی، عملیات‌های اخراج آینده را تایید یا رد نمی‌کند. آسوشیتدپرس که این گزارش را منتشر کرده، نوشته است که اداره مهاجرت و گمرک آمریکا نیز تاکنون به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

جمهوری آفریقای مرکزی که یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، سال‌هاست که درگیر نزاع میان نیروهای حامی دولت و گروه‌های مسلح است. با وجود ذخایر عظیم طلا در این کشور، از هر سه نفر یک نفر با کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کند.

این کشور همچنین یکی از کشورهایی است که گروه مزدور روسی واگنر، نخستین‌بار در آفریقا در آن فعال شد. این گروه مسئول تامین امنیت رئیس‌جمهور فاوستین-آرشانژ توآدرا و همچنین مقابله با گروه‌های شورشی بوده است.

با وجود تنش‌های اخیر میان توآدرا و روسیه در پی درخواست مسکو برای جایگزینی واگنر با «سپاه آفریقا»، جمهوری آفریقای مرکزی همچنان از نزدیک‌ترین متحدان روسیه در آفریقا است.

علی رهنما، رئیس صندوق دفاع حقوقی ایرانی-آمریکایی با اشاره به نفوذ روسیه در جمهوری آفریقای مرکزی و روابط نزدیک امنیتی مسکو با ایران، از این‌که یک پناهجوی ایرانی به این کشور آفریقایی فرستاده شود، ابراز نگرانی کرده است.