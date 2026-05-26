خبرنامه گویا - تظاهراتی که قرار بود در حمایت از فلسطینیها برگزار شود، اینبار با صحنهای جنجالی و بحثبرانگیز در مونترال خبرساز شد؛ جایی که در میان پرچمهای فلسطین و فضای اعتراضی، ماکتی حلقآویز از یک مرد یهودی با کلاه «کیپا» در کنار پرچم تیم هاکی مونترال نمایش گذاشته شد.
ویدئوی کوتاه منتشرشده از این تجمع که روز ۲۵ مه ۲۰۲۶ برگزار شد، نشان میدهد این ماکت در حالی روی شناور اعتراضی قرار گرفته که اطراف آن پرچمهای فلسطین دیده میشود و فردی با چفیه در مقابل آن در حال نواختن طبل است.
منتقدان میگویند تجمعات موسوم به «حمایت از فلسطین» در غرب، بهتدریج از شعارهای سیاسی فاصله گرفته و به فضایی برای نمایش نمادهای افراطی و تهدیدآمیز تبدیل شده است.
Le groupe pro-Hamas Mtl4Palestine affiche le drapeau des Canadiens à côté de ce qui semble être une effigie d'un Juif portant une kippa, pendu avec une corde. pic.twitter.com/qUjHXSpILA-- Guillaume Roy (@guillaum3roy) May 25, 2026
در مقابل، برگزارکنندگان این تجمعات مدعی میشوند هدف آنها اعتراض به سیاستهای اسرائیل است، نه حمله به یهودیان.
