امروز ایران در وضعیتی است که شاید هیچ واژه‌ای جز «فلاکت ساختاری» نتواند عمق فاجعه را ترسیم کند؛ در حالی که سفره‌های مردم روز به روز کوچکتر و امید به آینده در میان نسلهای جوان و نخبگان به یأس مطلق بدل شده است، حکمرانان ما همچنان با اتکا به دکترین «پیروزی در بحران»، بر طبل ستيز با استکبار می‌کوبند؛ اما حقیقت این است: این پیروزی‌ها که در گزارش‌های رسمی می‌بینیم، در کف خیابان‌های شهرها به شکل فقر عریان، تورم کمرشکن و فروپاشی طبقه متوسط و نابودی طبقات پائین‌تر نمود پیدا کرده است. ملت ایران خسته از سالها انزوا، دیگر تاب این «پیروزی‌های استراتژیک» را ندارد؛ پیروزی‌ که به قیمت تحریم، بستن دروازه‌های اقتصاد جهانی و نابودی قدرت خرید شهروندان حاصل شود، نه تنها افتخار نیست، که شکست مطلق در رسالت اصلی حکمرانی یعنی «تأمین رفاه و امنیت عینی ملت» است.

هنگام آن رسیده است که حاکمیت، با کنار نهادن لجاجت‌های ایدئولوژیک در تعامل با قدرت‌ها، مسیر تعامل با جهان و بویژه آمریکا را هموار کند. این توافق نه یک عقب‌نشینی، بلکه یک نیاز اجتناب‌ناپذیر برای بقای ایران فرداست؛ ادامه وضعیت موجود، بیش از آنکه دشمن را تضعیف کند، ستون‌های جامعه‌ی ایرانی را هدف گرفته است.



ما بعنوان میهن‌پرستانی که دغدغه ایران را داریم، هشدار می‌دهیم: شکاف میان مردم و حاکمیت، با هیچ شعار و مانور نظامی پر نخواهد شد. تن دادن به اصلاحات، باز کردن فضای سیاسی برای شنیدن صدای منتقدان و اولویت دادن به دیپلماسی برای پایان دادن به این فلاکت تحمیل‌ شده، تنها راهی است که می‌تواند میهن را از سقوط به ورطه‌ی فروپاشی اجتماعی برهاند.



حاکمان باید بدانند که مشروعیت واقعی نه در شعارهای تند خیابانی، که در رضایت شهروندانی نهفته است که در سایه‌ی امنیت و رفاه زندگی می‌کنند؛ ملت بیش از این توان پرداخت هزینه‌ی گزاف ایدئولوژی‌های ناکارآمد را ندارد؛ زمان چرخش ریل بسوی عقلانیت و آشتی ملی فرارسیده است.