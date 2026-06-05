ایران اینترنشنال - ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد نیروهایش چهار پهپاد انتحاری ایران را که به سمت تنگه هرمز پرتاب شده بودند، سرنگون کردند و در ادامه، برای دفاع در برابر حملات بیشتر، سایت‌های رادار نظارتی ساحلی جمهوری اسلامی در جزیره قشم و گورک بوشهر را هدف قرار دادند.

سنتکام بر آمادگی خود برای پاسخ به «تجاوز غیرموجه ایران» در چارچوب دفاع از خود تاکید کرد.

بیانیه سنتکام: لحظاتی پیش، نیروهای سنتکام چهار پهپاد تهاجمی ایرانی را که به سمت تنگه هرمز پرتاب شده بودند، سرنگون کردند. این پهپادها تهدیدی فوری برای تردد دریایی در منطقه محسوب می‌شدند.

نیروهای آمریکایی در ادامه، برای جلوگیری از حملات بیشتر، سایت‌ های راداری نظارتی ساحلی ایران در گورگ و جزیره قشم را هدف قرار دادند. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و آمادگی دارند تا در دفاع از خود به هرگونه اقدام خصمانه و غیرموجه ایران پاسخ دهند.