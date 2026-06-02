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صفحه نخست » یکی از از گروه‌های نیابتی تهران، از تصمیم خود برای ادغام در ارتش عراق خبر داد

iraq.jpgایران اینترنشنال - گروه شیعه «عصائب اهل الحق»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ارتباط تشکیلاتی خود را با حشد الشعبی، دیگر گروه نزدیک به تهران، قطع می‌کند و سلاح‌های خود را به دولت عراق تحویل خواهد داد.

بر اساس بیانیه رهبری این گروه به ریاست قیس خزعلی که سه‌شنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، عصائب اهل الحق در چارچوب سیاست «حصر سلاح در اختیار دولت» قصد دارد تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فعالیت کند.

در این بیانیه همچنین آمده است که یک کمیته مرکزی برای پیگیری روند اجرایی این تصمیم تشکیل شده است.

ماموریت این کمیته شامل سرشماری کامل نیروها، تهیه فهرستی از تمامی سلاح‌ها و تجهیزات لجستیکی و همچنین تکمیل روند قطع ارتباط با حشد الشعبی و ادغام در ساختارهای امنیتی دولت عراق خواهد بود.

ریاست این کمیته به الحاج جواد الطليباوی، از فرماندهان ارشد عصائب اهل الحق، واگذار شده است.

در ماه‌های اخیر، آمریکا فشارها بر دولت عراق را برای محدود کردن نفوذ گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور شدت بخشیده است.

۲۳ اردیبهشت، شاخون عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، توصیه‌های واشینگتن را درباره دور نگه ‌داشتن گروه‌های مسلح از دولت خود جدی گرفته است.

تاکید بر انحصار سلاح در دست دولت

عصائب اهل الحق در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تصمیم اخیر این گروه در چارچوب «رهنمودهای مرجعیت شیعه» در عراق، مواضع سیاسی ائتلاف «چارچوب هماهنگی» و همچنین تعهدات پیشین خزعلی مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت اتخاذ شده است.

عصائب اهل الحق که یکی از بانفوذترین گروه‌های وابسته به حشد شعبی به شمار می‌رود، از سوی آمریکا به‌عنوان سازمانی «تروریستی» شناخته می‌شود.

حشد الشعبی ائتلافی از گروه‌های مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به تامین مالی و تسلیحاتی شبه‌نظامیان عراقی پرداخته و از این نیروها برای کشتار شهروندان در جریان اعتراضات دی‌ماه در ایران استفاده کرده است.

گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنین از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملاتی را علیه چند کشور منطقه انجام داده‌اند.

تغییر بنیادین در چشم‌انداز امنیتی عراق؟

پایگاه خبری کردستان۲۴ نوشت تصمیم عصائب اهل الحق برای تغییر راهبرد خود و فاصله گرفتن از فعالیت‌های شبه‌نظامی می‌تواند چشم‌انداز امنیتی عراق را «به‌طور بنیادین» دگرگون کند.

بر اساس این گزارش، تحول اخیر در پی «همگرایی ناگهانی و فشرده نیروهای سیاسی در بغداد برای مهار بازیگران مسلح» خارج از چارچوب رسمی دولت انجام شده است.

عصائب اهل الحق دومین گروه مسلح عراقی است که به‌صورت رسمی از تحویل سلاح و پایبندی به دولت عراق خبر می‌دهد.

پیش‌تر در ششم خرداد، گروه «سرايا السلام» وابسته به مقتدی صدر تصمیم مشابهی اتخاذ کرده بود.

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