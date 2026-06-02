طبق گفته دو منبع آگاه، دونالد ترامپ در این تماس بنیامین نتانیاهو را «دیوانه» توصیف کرد و او را به ناسپاسی متهم ساخت و همچنین، مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شد.

یکی از مقام‌های آمریکایی به آکسیوس گفت ترامپ به نتانیاهو هشدار داد که عملی کردن تهدید حمله به پایتخت لبنان، اسرائیل را بیش از پیش در سطح جهانی منزوی خواهد کرد.

دو منبع آگاه که نام آنها اعلام نشده همچنین گفتند ترامپ با اشاره به حمایت‌هایش از نتانیاهو در پروند فساد مالی مدعی شد که او بوده که نخست‌وزیر اسرائیل را از زندان نجات داده است.

یک مقام آمریکایی که آکسیوس نام او را نیز اعلام نکرده، در خلاصه‌کردن سخنان ترامپ به نتانیاهو گفت: «تو دیوانه‌ای لعنتی. اگر من نبودم الان توی زندان بودی. دارم نجاتت می‌دهم. حالا همه از تو متنفرند. همه به‌خاطر این وضعیت از اسرائیل متنفر شده‌اند.»