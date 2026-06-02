Tuesday, Jun 2, 2026

صفحه نخست » آکسیوس: ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی خطاب به نتانیاهو فریاد زد «تو دیوانه‌ای لعنتی»

axios.jpgایران اینترنشنال - وب‌سایت آکسیوس به‌نقل از دو مقام آمریکایی و یک منبع دیگر که در جریان تماس تلفنی دوشنبه ۱۱ خرداد رییس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل قرار گرفته‌اند، نوشت ترامپ در گفت‌وگویی پرتنش و همراه با الفاظ تند، از نتانیاهو به‌دلیل تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان به‌شدت انتقاد کرد.

طبق گفته دو منبع آگاه، دونالد ترامپ در این تماس بنیامین نتانیاهو را «دیوانه» توصیف کرد و او را به ناسپاسی متهم ساخت و همچنین، مانع اجرای طرح اسرائیل برای حمله به بیروت شد.

یکی از مقام‌های آمریکایی به آکسیوس گفت ترامپ به نتانیاهو هشدار داد که عملی کردن تهدید حمله به پایتخت لبنان، اسرائیل را بیش از پیش در سطح جهانی منزوی خواهد کرد.

دو منبع آگاه که نام آنها اعلام نشده همچنین گفتند ترامپ با اشاره به حمایت‌هایش از نتانیاهو در پروند فساد مالی مدعی شد که او بوده که نخست‌وزیر اسرائیل را از زندان نجات داده است.

یک مقام آمریکایی که آکسیوس نام او را نیز اعلام نکرده، در خلاصه‌کردن سخنان ترامپ به نتانیاهو گفت: «تو دیوانه‌ای لعنتی. اگر من نبودم الان توی زندان بودی. دارم نجاتت می‌دهم. حالا همه از تو متنفرند. همه به‌خاطر این وضعیت از اسرائیل متنفر شده‌اند.»

منبع دیگری که به‌نوشته آکسیوس از جزییات تماس مطلع بوده، گفت ترامپ «به شدت عصبانی» بود و در بخشی از مکالمه فریاد زد: «لعنتی، داری چه کار می‌کنی؟»

تهدید تهران به قطع مذاکره و حمله به اسرائیل

ساعاتی پیش از این تماس تلفنی، جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که به‌دلیل حملات اسرائیل در لبنان، انتقال پیام با واشینگتن را قطع خواهد کرد

رسانه‌های حکومتی در ایران نیز از «هشدار قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا» به اسرائیل درباره حمله به ضاحیه بیروت خبر دادند.

در این هشدار به نقل از علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و با اشاره به دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله ارتش اسرائیل به مواضع حزب‌الله در بیروت آمده که «در صورت عملی شدن این تهدید» به ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در اسرائیل هشدار داده می‌شود «اگر نمی‌خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک کنند.»

هم‌زمان حساب منتسب به سازمان اطلاعات سپاه در ایکس نوشت که جمهوری اسلامی عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی با گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد.

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس تیم مذاکره‌کننده با آمریکا، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از گفت‌وگوی تلفنی خود با رییس مجلس لبنان خبر داد و نوشت: «در گفتگو با برادرم آقای نبیه بری تاکید کردم که اگر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان ادامه پیدا کند نه تنها روند گفتگوها را متوقف می‌کنیم بلکه در مقابل آنها خواهیم ایستاد.»

آکسیوس در گزارش خود به‌نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ترامپ می‌دانست که حزب‌الله به سوی اسرائیل شلیک می‌کند و اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما در روزهای اخیر به این نتیجه رسیده بود که نتانیاهو به شکلی نامتناسب در حال تشدید درگیری‌ها است.

علاوه بر تهدید حمله به بیروت، اسرائیل عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده است و نتانیاهو دستور حمله به بیروت را صادر کرده بود اما پس از تماس تلفنی با ترامپ عملیات حمله به پایتخت لبنان را متوقف کرد.

یک مقام دیگر آمریکایی نیز به آکسیوس گفت ترامپ از تعداد بالای غیرنظامیان کشته‌شده در لبنان نگران شده بود و با رویکرد اسرائیل که برای هدف قرار دادن یک فرمانده حزب‌الله ساختمان‌های کامل را تخریب می‌کند، مخالفت کرد.

یک مقام اسرائیلی نیز به آکسیوس گفت که این کشور در حال حاضر دیگر برنامه‌ای برای حمله به اهداف حزب‌الله در بیروت ندارد.

روایت اسرائیل

بنیامین نتانیاهو پس از تماس تلفنی دوشنبه با ترامپ بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت به رییس‌جمهوری آمریکا اطلاع داده است که اگر حزب‌الله حملات خود را متوقف نکند، اسرائیل اهدافی را در بیروت هدف قرار خواهد داد.

او تاکید کرد: «موضع ما تغییری نکرده است.»

اما یک مقام آمریکایی دیگر به آکسیوس گفت که در واقع ترامپ در این تماس کاملا بر نتانیاهو مسلط شده بود.

به گفته او، نتانیاهو در نهایت گفت: «باشه، باشه، فقط مطمئن شوید که همه چیز حل‌وفصل می‌شود.»

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.

