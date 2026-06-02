Tuesday, Jun 2, 2026

صفحه نخست » حمله کیهان به فردوسی پور و قیاسی

2-20.jpgایران اینترنشنال - روزنامه کیهان در یادداشتی با حمله به عادل فردوسی‌پور و امیرحسین قیاسی، آنها را «ستاره‌های حلبی» خطاب کرده و خواستار «پاکسازی فضای رسانه‌ای» شده است.

یادداشت روزنامه وابسته به رهبر جمهوری اسلامی به بهانه واکنش‌های این دو به کشتار بی‌سابقه مردم ایران و همچنین جنگ منتشر شده است.

کیهان نوشته که واکنش نداشتن قیاسی به جنگ و نام نبردن فردوسی‌پور در گزارش بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا از آمریکا و اسرائیل و همچنین اشاره نکردن به حمله به مدرسه میناب باعث «مردودی» و «رسوایی» آنها در آزمون «شرف، وطن‌دوستی و حریت» شده است.

روزنامه زیر نظر حسین شریعتمداری تاکید کرده «به نظر می‌رسد زمان «پاکسازی فضای رسانه‌ای» فرا رسیده است» و در ادامه نوشته: «این چهره‌ها که به وقت موج‌سواری از غار بیرون می‌آیند و طلب اینترنت می‌کنند، چرا در برابر خون پاک شهدای میناب لال‌مانی می‌گیرند؟»

این روزنامه همچنین نوشته است: «چرخه‌ باطل سکوت، فاصله و بازگشت به پروژه‌های پردرآمد بدون پاسخگویی باید متوقف شود. مراجع نظارتی باید با تشکیل کمیته‌های ویژه، راه را بر بازگشت بی‌هزینه این کاسبان مصلحت بازدارند.»

مطلب قبلی...
murder.jpg
فاجعه در بریتانیا؛ قربانی در حال مرگ بازداشت شد، قاتل بدون دستبند منتقل شد
مطلب بعدی...
coffeebanner.jpg
سبقت ۴۲۶ درصدی قیمت قهوه از دلار

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


one19-1.jpg
غلامعلی حداد عادل پدر معنوی اصولگرایان و مرد چند شغله نظام
daily.jpg
فرشته جنابی نمین بازیگر فیلمهای سکسی که حکم اعدام گرفت
onenews3.jpg
مجتبی هاشمی راد تنها چریک و فرمانده جنگ‌های نامنظم که توسط مجاهدین کشته شد
goftar8.jpg
تصاویر؛ ابزار تازه‌ برای ترویج حجاب در تهران
oholic9.jpg
شش بازیگر زن ایرانی که همیشه بدتیپ هستند
gooyadaily10.jpg
تصاویر جنجالی از والیبال زنان فنرباغچه با حضور محمد موسوی و سعید معروف
daily1.jpg
نکاتی درباره فاطمه صفا همسر پرویز قلیچ خانی
one1.jpg
جراحی ۲۰۰ هزاردلاری ابرو گوندش سوژه رسانه های ترکیه شد

از سایت های دیگر

تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
daily11-12.jpg
تاسیس تاسیس کلینیک جراحی چشم لوکس در عمان توسط وزیر سابق بهداشت
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
tv1.jpg
یک ازدواج مخفیانه در لندن

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy