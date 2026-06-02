نخستین «شهر شناور» جهان

خبرنامه گویا - طراحان پروژه «فریدام شیپ» از طرحی رونمایی کرده‌اند که به بزرگ‌ترین سازه دریایی ساخته‌شده در تاریخ تبدیل خواهد شد. این شناور عظیم که حدود ۱.۶ کیلومتر طول، ۲۴۰ متر عرض و ۳۰ طبقه ارتفاع خواهد داشت، برای حمل و اسکان حدود ۸۰ هزار نفر طراحی شده است.

بر اساس این طرح، فریدام شیپ با هزینه‌ای حدود ۱۲ میلیارد پوند ساخته خواهد شد و ظرفیت اسکان ۵۰ هزار ساکن دائمی را خواهد داشت. همچنین فضایی برای ۱۰ هزار گردشگر و بازدیدکننده در نظر گرفته شده و حدود ۲۰ هزار نفر نیز به عنوان خدمه و کارکنان در آن فعالیت خواهند کرد.

این شهر شناور قرار است به یک بیمارستان تحقیقاتی پیشرفته، مدارس، مراکز خرید، رستوران‌ها و مجموعه‌ای از خدمات شهری مجهز شود. طراحان پروژه می‌گویند تأمین انرژی آن احتمالاً از طریق سوخت هسته‌ای انجام خواهد شد.

از دیگر امکانات پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه می‌توان به هتل‌های مرتفع، ورزشگاهی با ظرفیت ۱۵ هزار نفر، مرکز همایش‌ها، پارک آبی، دو موزه، تالار سمفونی، آکواریوم بزرگ، مجموعه‌های تفریحی و سالن‌های غذاخوری اشاره کرد.

در این شهر شناور، امکانات آموزشی از مقطع ابتدایی تا آموزش عالی فراهم خواهد بود. چهار طبقه به خدمات تجاری، شعب مؤسسات مالی، بانک‌ها و فروشگاه‌ها اختصاص می‌یابد و در بالاترین بخش سازه نیز هشت سکوی فرود بالگرد در نظر گرفته شده است.