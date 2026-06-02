ایران اینترنشنال - فرهاد کاظمی، مربی فوتبال، در گفتوگویی اینترنتی با انتقاد از رفتار مدیران فدراسیون فوتبال گفت: «مرگ بر آمریکا میگویید، اما گدایی ویزا میکنید؟ اگر کسی بالای سر کشور بود، میگفت اصلا در جام جهانی شرکت نکنید.»
او همچنین خواستار بازگشت سردار آزمون به تیم ملی شد و گفت به باور او، بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون فوتبال علی دایی است.
کاظمی افزود: «علی دایی شناسنامه فوتبال ایران است.»
-- ایران اینترنشنال ورزشی (@iranintlsport) June 1, 2026
