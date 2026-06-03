این جنگ نیز از همین جنس بود؛ نه نبردی برای تصرف سرزمین، بلکه رویارویی اراده‌ها؛ کشاکشی برای بازتعریف بازدارندگی، آزمون ظرفیت بقا و سنجش آستانۀ تحمل بازیگران. از این رو، حاصل آن را نمی‌توان در شمار موشک‌های شلیک‌شده، حجم ویرانی‌ها یا تعداد اهداف منهدم‌شده خلاصه کرد. پیروز و مغلوب واقعی چنین نبردهایی در لایه‌هایی عمیق‌تر سکونت دارند؛ در جایی که قدرت سیاسی، امنیت اجتماعی، سرمایه روانی ملت‌ها و آینده توازن‌های منطقه‌ای درهم تنیده می‌شوند و سرنوشت‌های تازه‌ای را رقم می‌زنند.

نوشتن از «برندگان» و «بازندگان» جنگ اخیر میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، اگر در چارچوب دوگانۀ ساده و فریبندۀ پیروزی و شکست صورت گیرد، چیزی جز امتداد همان نبرد در عرصۀ روایت‌ها نخواهد بود. جنگ‌های بزرگ، به‌ویژه در جغرافیای تب‌آلود خاورمیانه، کم‌تر در لحظۀ خاموش شدن آخرین گلوله پایان می‌یابند و بیشتر در حافظۀ ملت‌ها، در اعماق روان جمعی جوامع و در آرایش تازه قدرت‌ها به حیات خود ادامه می‌دهند. آنچه در میدان آتش رخ می‌دهد، تنها پردۀ نخست نمایش است؛ پرده‌های بعدی گاه سال‌ها و حتی دهه‌ها بعد بر صحنۀ تاریخ بالا می‌روند و معنای واقعی آنچه گذشته است را آشکار می‌سازند.

برندگان و بازندگانِ نبردی که از میدان آتش فراتر رفت و به ژرفای جامعه و حافظۀ تاریخ نفوذ کرد

در سطح نظامی، اسرائیل بار دیگر توانست بخشی از برتری اطلاعاتی و ظرفیت عملیاتی خود را به نمایش بگذارد؛ برتری‌ای که حاصل دهه‌ها سرمایه‌گذاری در فناوری، شبکه‌های اطلاعاتی و آن جنگ خاموشی است که سال‌هاست در سایه جریان دارد. ایالات متحده نیز بیش از آنکه در قامت جنگجویی حاضر در میدان ظاهر شود، نقش پاسدار توازن را ایفا کرد؛ قدرتی که می‌کوشید شعله‌های آتش را در محدوده‌ای کنترل‌شده نگاه دارد و از تبدیل شدن آن به حریقی منطقه‌ای جلوگیری کند.

در سوی دیگر، ایران هرچند هزینه‌هایی سنگین پرداخت و بخشی از ظرفیت‌های بازدارندگی خود را در معرض آزمونی دشوار دید، اما بنیادی‌ترین مؤلفۀ دکترین امنیتی خویش، یعنی استمرار ساختار و قابلیت بقا را حفظ کرد. در منطق جنگ‌های فرسایشی، فروپاشی معیار شکست است و تداوم معیار ماندگاری. از این منظر، ایران نه در جایگاه فاتحی آشکار می‌ایستد و نه در قامت مغلوبی مطلق؛ بلکه در موقعیت بازیگری قرار دارد که برای حفظ موجودیت و بازسازی توان بازدارندگی خویش، بهایی گزاف و دردناک پرداخته است.

اما هرچه از میدان نبرد فاصله می‌گیریم و به افق گسترده‌تر ژئوپلیتیک می‌نگریم، تصویر پیچیده‌تر و چندلایه‌تر می‌شود. اسرائیل توانست پیام قدرت خود را به منطقه مخابره کند، اما هم‌زمان بار سنگین نگرانی‌های امنیتی و هزینه‌های ناشی از استمرار تنش را نیز بر دوش کشید. ایالات متحده نیز اگرچه از گسترش جنگی فراگیر جلوگیری کرد، اما همچنان در همان جغرافیای پرآشوبی باقی ماند که دهه‌هاست برای قدرت‌های بزرگ بیش از آنکه عرصۀ پیروزی باشد، میدان مدیریت بحران‌های بی‌پایان است.

در این میان، ایران با پارادوکسی آشنا روبه‌رو شد؛ از یک سو فشارهای امنیتی، اقتصادی و اطلاعاتی فزونی گرفت و از سوی دیگر، بخشی از مؤلفه‌های نفوذ و اثرگذاری منطقه‌ای همچنان پابرجا ماند. همین دوگانگی است که هر روایت قطعی از پیروزی یا شکست را ناقص می‌سازد و نشان می‌دهد که واقعیت، پیچیده‌تر از آن است که در قالب شعارها و تیترهای هیجان‌زده رسانه‌ای جای گیرد.

شاید دقیق‌ترین جمع‌بندی آن باشد که این جنگ، بیش از آنکه فاتحی روشن داشته باشد، حامل مجموعه‌ای از کامیابی‌های محدود و ناکامی‌های مشترک بود. هر یک از بازیگران بخشی از اهداف خود را محقق کردند و هم‌زمان از دستیابی به بخشی دیگر بازماندند. در چنین شرایطی، مفهوم «هرم اهداف» اهمیتی تعیین‌کننده پیدا می‌کند؛ زیرا هیچ جنگ پیچیده‌ای را نمی‌توان با یک دستاورد یا یک ناکامی داوری کرد. اما اگر نگاه را از دولت‌ها برداریم و به سوی مردم ایران معطوف کنیم، آنگاه به عمیق‌ترین و انسانی‌ترین لایۀ این بحران خواهیم رسید؛ جایی که هزینه‌های واقعی جنگ خود را آشکار می‌سازند.

جامعۀ ایران پیش از این نیز زخم‌های فراوانی بر پیکر و روان خویش حمل می‌کرد و رخدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ ژرفای این زخم‌ها را بیش‌تر کرده بود. جنگ اخیر بر بستری از اضطراب، بی‌اعتمادی و فرسودگی انباشته فرود آمد و از همین رو تأثیر آن صرفاً سیاسی یا امنیتی نبود؛ بلکه تا ژرف‌ترین لایه‌های روان جمعی نفوذ کرد و در تار و پود احساس عمومی رسوب نمود.

از یک سو، این بحران نوعی بیداری ناخواسته را به همراه آورد. بسیاری دریافتند که تحولات سیاسی و دگرگونی‌های تاریخی، نه مسیرهایی کوتاه و کم‌هزینه، بلکه راه‌هایی دشوار، پیچیده و آکنده از رنج‌اند. توهم راه‌حل‌های ساده رنگ باخت و واقعیت موازنه‌های داخلی و بین‌المللی با وضوح بیشتری رخ نمود. این آگاهی، هرچند تلخ و سنگین، می‌تواند نشانه‌ای از بلوغ سیاسی یک جامعه باشد؛ بلوغی که از دل تجربه و رنج زاده می‌شود، نه از دل آرزو.

اما روی دیگر این آگاهی، فرسایش است؛ فرسایشی خاموش که بی‌صدا و پیوسته عمل می‌کند. جامعه‌ای که سالیان دراز در معرض بحران، تهدید و انتظار قرار گیرد، آرام‌آرام افق‌های بلندمدت خود را از دست می‌دهد و بخش بزرگی از انرژی خویش را صرف مدیریت بقا می‌کند. در چنین وضعیتی، رؤیاها نمی‌میرند، اما به تعویق می‌افتند؛ امید خاموش نمی‌شود، اما از آرزوی دگرگونی به تمنای وقفه‌ای کوتاه در میان توفان فروکاسته می‌شود.

بزرگ‌ترین خطر این وضعیت، نه انفجار ناگهانی، بلکه عادت تدریجی به فرسودگی است. هنگامی که جامعه به زیستن در سایۀ بحران خو می‌گیرد، امکان‌های جمعی نیز اندک‌اندک رنگ می‌بازند و افق‌های مشترک در غبار روزمرگی محو می‌شوند. با این همه، تاریخ بارها نشان داده است که همین دوران‌های طولانیِ فرسایش، گاه بذر نوعی پختگی و واقع‌گرایی را نیز در دل خود می‌پرورانند؛ پختگی‌ای که در بزنگاه‌های آینده می‌تواند به کنش‌هایی سنجیده‌تر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر بینجامد.

از این رو، مردم ایران را نمی‌توان صرفاً قربانیان خاموش این معادله دانست. آنان در میانه دو نیروی متضاد ایستاده‌اند؛ از یک سو آگاهی فزاینده نسبت به پیچیدگی‌های تغییر و از سوی دیگر فرسایش فزاینده ناشی از انتظارهای طولانی. سرنوشت سال‌های آینده شاید بیش از آنکه به تصمیم دولت‌ها وابسته باشد، به نتیجۀ کشاکش این دو نیرو بستگی داشته باشد: آگاهی یا فرسودگی؛ امید یا خستگی؛ کنش یا تعلیق.

و شاید حقیقت نهایی همین باشد که جنگ‌ها همیشه با خاموش شدن سلاح‌ها پایان نمی‌یابند. برخی جنگ‌ها پس از پایان در میدان، تازه سفر خود را در روح ملت‌ها آغاز می‌کنند. آنان در حافظه جمعی خانه می‌سازند، در زبان مردم رسوب می‌کنند و سال‌ها بعد، در قالب تصمیم‌ها، نگرش‌ها و انتخاب‌های تازه سر برمی‌آورند. از این منظر، مهم‌ترین بوم‌رنگ این جنگ نه موشک‌ها و نه ویرانی‌ها، بلکه پیامدهایی است که آرام و خاموش به سوی همۀ بازیگران بازمی‌گردد؛ پیامدهایی که شاید امروز تنها سایۀ آن‌ها دیده شود، اما فردا به واقعیت‌های تعیین‌کنندۀ تاریخ بدل خواهند شد.