یورونیوز - دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا میگوید مایل است که با مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.
این در حالی است که مجتبی خامنهای از زمان کشته شدن پدرش در حمله نظامی آمریکا و اسرائیل تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده و تنها به ارسال پیامهای کتبی بسنده کرده است.
رئیسجمهوری ایالات متحده در گفتگو با روزنامه «نیویورک پست» گفت انتظار دارد که با مجتبی خامنهای، رهبر ایران دیدار کند و با وجود کندی مذاکرات صلح، رهبرانِ درگیر در جنگ «بهخوبی با یکدیگر کنار میآیند».
مجتبی خامنهای، ۵۶ ساله علاوه بر پدر شماری دیگر از اعضای خانوادهاش از جمله همسر و یک خواهرش را در حمله هوایی غافلگیرکننده آمریکا و اسرائیل که بنا بر گزارشها او را نیز مجروح کرد از دست داد.
دونالد ترامپ درباره مجتبی خامنهای گفت: «او قطعا درگیر ماجراست. بله، فکر میکنم احترام زیادی برای او قائل هستند.» وی افزود که انزوای رهبر ایران باعث شده مذاکرات صلح به دلیل استفاده از پیکهای نامهرسان و فرایندی بسیار کند، روزها به طول بینجامد.
دونالد ترامپ اظهار داشت: «من افتخار ملاقات با او را نداشتهام. اگر روایتها را باور کنید، او بخشهای مختلف زیادی را از دست داده است.»
او ادامه داد: «میگویند او تایید نهایی را میدهد، چون برای مدت بسیار طولانی همینطور بوده است. اول پدرش و بعد او؛ حدس میزنم نوعی جانشینی باشد. اما به نظر میرسد که ما بهخوبی با هم کنار میآییم.»
رئیسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با پسر و جانشین علی خامنهای گفت: «بله، دوست دارم او را ببینم. من دوست دارم همه را ملاقات کنم. مایلم با او دیدار کنم و احتمالا در مقطعی این اتفاق خواهد افتاد، بستگی به این دارد که اوضاع چگونه پیش برود.»
دونالد ترامپ همواره به شکلی غیرمتعارف از دیدار با رهبران کشورهایی که آمریکا با آنها روابط پرتنشی دارد استقبال کرده است.
او در دوره نخست ریاستجمهوری خود با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی آنچه را که «نامههای عاشقانه» نامید ردوبدل کرد. او در آن دوره چهار ساله سه بار با کیم دیدار کرد.
رئیسجمهوری ایالات متحده همچنین در همان دوره قصد داشت برای مذاکرات صلح از طالبان در کمپ دیوید میزبانی کند، اما بعدا این طرح کنار گذاشته شد.
دونالد ترامپ پیشتر مجتبی خامنهای را «فردی کماهمیت» و گزینهای «غیرقابل قبول» برای اداره ایران توصیف کرده بود و گفته بود شایعات درباره گرایش جنسی او باعث شده است که «شروع خوبی در آن کشور خاص نداشته باشد.»
دونالد ترامپ در ماه مارس از سوی مقامهای اطلاعاتی در جریان گزارشی قرار گرفت که بر اساس آن، احتمالا مجتبی خامنهای همجنسگرا است. این در حالی است که مجتبی خامنهای نزدیک به سه دهه پیش با زهرا حداد عادل، فرزند رئیس پیشین مجلس ایران ازدواج کرد و آنها صاحب سه فرزند شدند.