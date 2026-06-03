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صفحه نخست » قتل مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۲ ساله، در سنندج

333-5.jpgایران وایر - سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ در ارتباط با قتل اخیر مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۲ ساله، در سنندج به نقل از کنشگران کوییر و فعالان کرد داخل ایران گزارش داد او حدود دو هفته پیش با چاقو به قتل رسید و سرش از پیکرش جدا شد.

طبق این گزارش، پیکر مثله‌شده مهشید چند روز پیش در نزدیکی سد سنندج پیدا شد و چند روز بعد نیز سر او در یکی از خیابان‌های شهر کشف شد.

سیمرغ به نقل از کنشگران کوییر و فعالان کرد داخل ایران نوشت مهشید سال‌ها پیش از سوی خانواده خود طرد شده و بی‌خانمان و کارتن‌خواب بود و از بازماندگان خشونت جنسی به شمار می‌رفت.

طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، پیکر مهشید همچنان در پزشکی قانونی نگهداری می‌شود و هیچ‌یک از اعضای خانواده برای تحویل پیکر او اقدام نکرده‌اند.

در حالی که برخی گزارش‌های اولیه، قتل مهشید فلاحی را به اسلام‌گرایان سلفی نسبت داده‌ بودند، اما هنوز هویت عامل یا عاملان این قتل مشخص نیست.

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