از هیچکدام از لاابالیهای شبکههای معاند نمیترسم
تسنیم - پرواز همای خواننده و آهنگساز سرشناس کشورمان مهمان برنامه «تسنیم کست» بود. او در این گفتوگو پرسشهای بسیاری را درباره فعالیتهای دوران کاریاش و البته ماجراهای حضور پررنگش در دوران جنگ تحمیلی سوم پاسخ داد.
همای هجمههای رسانههای معاند علیه خودش را شرح داد و از شیوهی متفاوت برخوردش با این رسانهها گفت.
پرواز همای در این مصاحبه گفته است:
من از هیچکدام از وطنفروشها که به هنرمندان حمله میکنند نمیترسم.
هنرمندان با سکوتشان به وطنفروشان مجال ندهند!
باید یقهی شبکههای ماهوارهای معاند را گرفت
با پاسپورت انگلیسی و حقوق انگلیسی و اسرائیلی و عربی، دم از وطن پرستی میزنند!