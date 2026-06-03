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صفحه نخست » پرواز همای: من از هیچ وطن‌فروشی نمی‌ترسم

3000333.jpgاز هیچکدام از لاابالی‌های شبکه‌های معاند نمی‌ترسم

تسنیم - پرواز همای خواننده و آهنگساز سرشناس کشورمان مهمان برنامه «تسنیم کست» بود. او در این گفت‌وگو پرسش‌های بسیاری را درباره فعالیت‌های دوران کاری‌اش و البته ماجراهای حضور پررنگش در دوران جنگ تحمیلی سوم پاسخ داد.

همای هجمه‌های رسانه‌های معاند علیه خودش را شرح داد و از شیوه‌ی متفاوت برخوردش با این رسانه‌ها گفت.

پرواز همای در این مصاحبه گفته است:

من از هیچکدام از وطن‌فروش‌ها که به هنرمندان حمله می‌کنند نمی‌ترسم.

هنرمندان با سکوتشان به وطن‌فروشان مجال ندهند!

باید یقه‌ی شبکه‌های ماهواره‌ای معاند را گرفت

با پاسپورت انگلیسی و حقوق انگلیسی و اسرائیلی و عربی، دم از وطن پرستی می‌زنند!

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