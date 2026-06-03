خبرنامه گویا - در اسفند ۱۳۹۹ محمود احمدینژاد، رئیسجمهور پیشین جمهوری اسلامی، در جریان یک نشست عمومی و در پاسخ به پرسشی درباره گزارشهای منتشرشده پیرامون تهدیدهای امنیتی و طرح احتمالی برای ترور او، اظهاراتی مطرح کرد که بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب یافت. احمدینژاد در بخشی از سخنان خود گفت: «خودشان میکشند و بعد برایشان مراسم عزاداری میگیرند»؛ جملهای که با تفسیرها و گمانهزنیهای متفاوتی همراه شده است. برخی کاربران و فعالان سیاسی در شبکههای اجتماعی، این سخنان را یادآور پروندهها و رویدادهای جنجالی سالهای گذشته دانستهاند؛ از جمله مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در استخر مجموعه فرحآباد.
احمدینژاد: خودشون میکشند و خودشون عزاداری میگیرند#بچههای_میناب pic.twitter.com/rfFaTYYQp0-- Behnam Gholipour (@beehnam) June 3, 2026
پس از حادثه میناب برخی کاربران شبکههای اجتماعی بار دیگر این ویدئو قدیمی را بازنشر کرده و مدعی شدهاند که مضمون این اظهارات با پرسشها و تردیدهایی که درباره برخی روایتهای رسمی مطرح میشود همخوانی دارد.
محسن چاووشی روی دیوار میدان ولیعصر