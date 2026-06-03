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صفحه نخست » صحبت‌های احمدی‌نژاد در پاسخ به شایعه ترورش

an.jpgخبرنامه گویا - در اسفند ۱۳۹۹ محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی، در جریان یک نشست عمومی و در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون تهدیدهای امنیتی و طرح احتمالی برای ترور او، اظهاراتی مطرح کرد که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت. احمدی‌نژاد در بخشی از سخنان خود گفت: «خودشان می‌کشند و بعد برایشان مراسم عزاداری می‌گیرند»؛ جمله‌ای که با تفسیرها و گمانه‌زنی‌های متفاوتی همراه شده است. برخی کاربران و فعالان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، این سخنان را یادآور پرونده‌ها و رویدادهای جنجالی سال‌های گذشته دانسته‌اند؛ از جمله مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی در استخر مجموعه فرح‌آباد.

پس از حادثه میناب برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بار دیگر این ویدئو قدیمی را بازنشر کرده و مدعی شده‌اند که مضمون این اظهارات با پرسش‌ها و تردیدهایی که درباره برخی روایت‌های رسمی مطرح می‌شود همخوانی دارد.

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محسن چاووشی روی دیوار میدان ولیعصر

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