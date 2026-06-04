ایران اینترنشنال - کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در مقاله‌ای در وال‌استریت ژورنال نوشت که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر به‌طور قابل توجهی تضعیف شده و واشینگتن نباید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای شتاب‌زده به تهران امتیاز بدهد. به اعتقاد او، در شرایط کنونی «نداشتن توافق» بسیار بهتر از پذیرش یک «توافق بد» است.

رایس می‌نویسد اگرچه جنگ به سقوط جمهوری اسلامی یا تغییر رژیم منجر نشد، اما توان نظامی، منطقه‌ای و هسته‌ای ایران را به شدت کاهش داد و دستاوردهای راهبردی مهمی برای آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی به همراه داشت. به گفته او، آسیب به نیروهای متعارف، ذخایر موشکی و شبکه نیروهای نیابتی، ظرفیت تهران برای اعمال نفوذ منطقه‌ای را محدود کرده است.

او همچنین معتقد است جنگ باعث تقویت همکاری‌های دفاعی و اطلاعاتی میان آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی شده و امنیت اسرائیل را در بالاترین سطح سال‌های اخیر قرار داده است. به نوشته رایس، بخشی از جهان عرب نیز اکنون بیش از گذشته به همکاری‌های اقتصادی و فناورانه با اسرائیل توجه دارد و مدرن‌سازی را در اولویت قرار داده است.