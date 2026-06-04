Thursday, Jun 4, 2026

صفحه نخست » «نداشتن توافق» بهتر از دستیابی به یک «توافق بد» است

rice.jpgایران اینترنشنال - کاندولیزا رایس، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در مقاله‌ای در وال‌استریت ژورنال نوشت که جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر به‌طور قابل توجهی تضعیف شده و واشینگتن نباید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای شتاب‌زده به تهران امتیاز بدهد. به اعتقاد او، در شرایط کنونی «نداشتن توافق» بسیار بهتر از پذیرش یک «توافق بد» است.

رایس می‌نویسد اگرچه جنگ به سقوط جمهوری اسلامی یا تغییر رژیم منجر نشد، اما توان نظامی، منطقه‌ای و هسته‌ای ایران را به شدت کاهش داد و دستاوردهای راهبردی مهمی برای آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای عربی به همراه داشت. به گفته او، آسیب به نیروهای متعارف، ذخایر موشکی و شبکه نیروهای نیابتی، ظرفیت تهران برای اعمال نفوذ منطقه‌ای را محدود کرده است.

او همچنین معتقد است جنگ باعث تقویت همکاری‌های دفاعی و اطلاعاتی میان آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی شده و امنیت اسرائیل را در بالاترین سطح سال‌های اخیر قرار داده است. به نوشته رایس، بخشی از جهان عرب نیز اکنون بیش از گذشته به همکاری‌های اقتصادی و فناورانه با اسرائیل توجه دارد و مدرن‌سازی را در اولویت قرار داده است.

وزیر خارجه پیشین آمریکا می‌گوید جنگ نشان داد رهبران جمهوری اسلامی در برابر قدرت نظامی آمریکا و توان اطلاعاتی متحدانش آسیب‌پذیر هستند. او در عین حال تاکید می‌کند که هرچند ایران توانایی ایجاد اختلال در تنگه هرمز را دارد، اما این اهرم فشار محدودیت‌های جدی داشته و می‌تواند با هزینه‌های سنگین اقتصادی برای تهران همراه شود.

رایس در بخش دیگری از مقاله به پیامدهای جهانی جنگ پرداخته و نوشته است که انفعال چین در جریان حملات ایران به زیرساخت‌های منطقه نشان داد پکن شریک قابل اتکایی برای جهان عرب نیست. او همچنین از نقش اوکراین در حمایت از عملیات‌های ضدایرانی تمجید کرده و خواستار افزایش حمایت غرب از کی‌یف شده است.

به باور رایس، مهم‌ترین نتیجه جنگ ضربه به برنامه هسته‌ای ایران بوده است. او می‌نویسد عملیات‌های نظامی اخیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را سال‌ها عقب رانده‌اند. به گفته او، اگرچه ذخایری از اورانیوم با غنای بالا همچنان وجود دارد، اما بدون زیرساخت‌های تبدیل مواد، سانتریفیوژهای فعال و نیروی انسانی متخصص، این ذخایر در کوتاه‌مدت تهدید فوری محسوب نمی‌شوند.

او نتیجه می‌گیرد که جمهوری اسلامی امروز ضعیف‌تر از پیش از جنگ است و آمریکا باید این وضعیت را حفظ کند، از شکل‌گیری دوباره توان هسته‌ای و موشکی ایران جلوگیری کند و آرایش سیاسی جدید منطقه را تقویت کند.

رایس هشدار می‌دهد که واشینگتن نباید در مذاکرات احتمالی آینده اشتباهات گذشته را تکرار کند. به اعتقاد او، هیچ‌گونه تخفیف تحریمی یا آزادسازی دارایی‌های ایران نباید بدون تغییرات اساسی در رفتار جمهوری اسلامی انجام شود، زیرا تهران در گذشته از منابع آزادشده برای تقویت توان نظامی و نیروهای نیابتی خود استفاده کرده است.

او همچنین خواستار حفظ آمادگی نظامی آمریکا برای اقدام مجدد در صورت تلاش ایران برای بازسازی زیرساخت‌های هسته‌ای یا موشکی، افشای هرگونه کمک روسیه و چین به برنامه‌های نظامی تهران و گسترش همکاری‌های دفاعی با متحدان منطقه‌ای شد.

رایس از کشورهای اروپایی نیز به دلیل انفعال در برابر برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و یادآور می‌شود که موضوع ایران تنها یک چالش برای آمریکا یا اسرائیل نیست، بلکه یک مسئله بین‌المللی است.

او در پایان می‌نویسد جنگ به سقوط جمهوری اسلامی منجر نشد، اما حکومتی ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتر بر جای گذاشت. از نگاه او، با ادامه فشارهای اقتصادی و افزایش شکاف‌های داخلی، زمان به سود آمریکا و متحدانش حرکت می‌کند و در چنین شرایطی «نداشتن توافق» همچنان بهتر از دستیابی به یک «توافق بد» خواهد بود.

مطلب قبلی...
04topnewsA.jpg
"مجتبی سالم است اما همه چیز خراب شد"
مطلب بعدی...
kwtAP.jpg
کویت تصاویر لحظه «حمله پهپادی» به فرودگاه بین‌المللی این کشور را منتشر کرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar29-1.jpg
از عکس با بهروز وثوقی تا کمر خم شدن برای دختر سلیمانی، پرواز همای کیست؟
daily4-2.jpg
اطلاعات خانوادگی درباره جمشید قمی که دستگیر شد
one4.jpg
احمد زیدآبادی در کنار دوستانش
oholic4.jpg
رسم و رسوم عجیب بخت گشایی
daily4-1.jpg
افشای راز دختر جنیفر لوپز در جشن فارغ التحصیلی از دبیرستان
goftar30.jpg
تصاویری از زندگی خصوصی نریمان حامد پسر فاطمه معتمدآریا در امریکا
daily3-1.jpg
تصاویر جنجالی منتسب به اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف
goftar3.jpg
از کودکی پرچالش تا چهره برنامه‌های طنز آنلاین؛ امیرحسین قیاسی کیست

از سایت های دیگر

سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
فروشگاه تهیه انواع پرچم و نمادهای ملی ایران
میوه و سبزی که خطر مرگ از بیماری قلبی را کاهش می‌دهند
۱۵ بوسه فراموش ناشدنی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
tv3.jpg
لباس صابر ابر در یک نمایشگاه خبرساز شد
one3-1.jpg
کافه گردی به سبک اینفلوئنسرهای حکومتی

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy