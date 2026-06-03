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در پی انتشار خبر حضور و اقامت محمود احمدی‌نژاد در منزل پدری اسفندیار رحیم مشایی در شهرستان رامسر، جمعی از مردم انقلابی و دغدغه‌مند این شهرستان با حضور مقابل این منزل، اعتراض خود را نسبت به حضور وی اعلام کردند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهایی در مقابل محل اقامت احمدی‌نژاد، نارضایتی خود را از مواضع سال‌های اخیر وی ابراز کردند.

این تجمع اعتراضی برای ساعاتی ادامه داشت و مردم با سر دادن شعارهایی، خواستار ترک این محل از سوی احمدی‌نژاد شدند.