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صفحه نخست » محل اقامت فعلی احمدی‌نژاد مشخص شد

ank.jpgصابرین نیوز نوشت: حضور و اقامت احمدی‌نژاد در منزل پدری اسفندیار رحیم مشایی در شهرستان رامسر با اعتراض مردم مواجه شده است.

احمدی نژاد کجاست؟

انصاف نیوز انتشار ویدئویی از محمود احمدی نژاد که او را سوار بر اتوموبیل در رامسر نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی احتمال حضور رئیس‌جمهور اسبق ایران در این شهر شمالی را افزایش داده، با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که این ویدئو مربوط به سال گذشته است.

در روزهای جنگ ۴۰ روزه و پس از آن بعد از حمله‌ی موشکی به نارمک، محل اقامت آقای احمدی نژاد، در روز نخست جنگ از او تصویر و یا خبر مشخصی منتشر نشده است. صرفا کانال دولت بهار، رسانه‌ی جریان وابسته به محمود احمدی‌نژاد، پیام تبریک او به رهبر جدید نظام را در این حدود ۱۰۰ روز منتشر کرده است.

ساعاتی قبل کانال تلگرامی صابرین نیوز مدعی شد: حضور و اقامت احمدی نژاد در منزل پدری اسفندیار رحیم مشایی در شهرستان رامسر با اعتراض مردم مواجه شده است.

این رسانه‌ی اصولگرا نوشته است:

در پی انتشار خبر حضور و اقامت محمود احمدی‌نژاد در منزل پدری اسفندیار رحیم مشایی در شهرستان رامسر، جمعی از مردم انقلابی و دغدغه‌مند این شهرستان با حضور مقابل این منزل، اعتراض خود را نسبت به حضور وی اعلام کردند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، تجمع‌کنندگان با سردادن شعارهایی در مقابل محل اقامت احمدی‌نژاد، نارضایتی خود را از مواضع سال‌های اخیر وی ابراز کردند.

این تجمع اعتراضی برای ساعاتی ادامه داشت و مردم با سر دادن شعارهایی، خواستار ترک این محل از سوی احمدی‌نژاد شدند.

وبسایت فکت‌نامه درباره‌ی ویدئوی منتشر شده از محمود احمدی نژاد که او را سوار بر اتوموبیلی در رامسر نشان می‌دهد، نوشت:

در شبکه‌های اجتماعی، ویدئویی با عنوان حضور احمدی‌نژاد در رامسر منتشر و ادعا شده که زمان این ویدئو مربوط به روزهای اخیر و حوالی خرداد ۱۴۰۵ است.

این ادعا نادرست و این ویدئو قدیمی است.

ویدیوی مورد اشاره مربوط به سفر محمدی‌نژاد به رامسر در اوایل آذر ۱۴۰۴ برای شرکت در مراسم ترحیم خواهر اسفندیار رحیم‌مشایی است.

تصاویر این مراسم پیش‌تر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

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