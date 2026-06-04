رادیو فردا - مرجان ساتراپی، نویسنده و فیلمساز برجسته ایرانی فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس، در ۵۶ سالگی درگذشت.
🔸خانواده مرجان ساتراپی که با همین رمان و فیلم آن به شهرت جهانی رسید، روز پنجشنبه، ۱۴ خردادماه، اعلام کردند که او در ۵۶ سالگی درگذشته است.
🔸ساتراپی در اول آذرماه سال ۱۳۴۸ در شهر رشت متولد شده بود.
🔸خانواده او در بیانیهای به خبرگزاری فرانسه گفتند: «مرجان ساتراپی کمی بیش از یک سال پس از مرگ ماتیاس ریپا، همسر و عشق زندگیاش، از شدت اندوه درگذشت.»
🔸همسر مرجان ساتراپی ماتیاس ریپا، تهیهکننده، بازیگر و فیلمنامهنویس که اصلا سوئدی بود، در ۸ آوریل ۲۰۲۵ درگذشت.
🔸ساتراپی اخیرا در چند پیام اینستاگرامی نوشته بود که «چون من عشق زندگیام را از دست دادم».
🔸رمان مصور و بعدا فیلم انیمیشن «پرسپولیس» که بر اساس زندگی شخصی خانم ساتراپی پیش از ترک ایران و سپس زندگی در اتریش و فرانسه نوشته شده است، برنده جایزه بزرگ منتقدان فیلم در جشنواره کن سال ۲۰۰۷ و جایزهٔ سزار بهترین فیلمنامه اقتباسی در سال ۲۰۰۸ شد.
مرجان ساتراپی نویسنده و هنرمند ایرانی-فرانسوی و خالق رمان مصور پرسپولیس در ۵۶ سالگی درگذشت. گفتوگو با هلن همتی هامارسترم، کارگردان و مدرس تئاتر و پژوهشگر هنر: pic.twitter.com/xU5EiJT9qy-- BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) June 4, 2026
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