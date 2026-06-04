آوش: دختران میرحسین موسوی از وخامت حال جسمی او به دلیل مشکلات قلبی خبر داده و اعلام کردند وی در بیمارستان قلب بستری شده است.

دختران میرحسین موسوی از وضعیت جسمی نامساعد پدرشان خبر داده‌ و گفتند: پدرشان به دلیل مشکل شدید قلبی در بیمارستان قلب بستری شده و اوضاع جسمی‌اش وخیم است.

آنها همچنین از بی توجهی و عدم پیگیری دولت ابراز ناراحتی و گلایه داشتند.

پس از حمله آمریکا به مجموعه پردیس حکومتی پاستور، منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنور دچار آسیب شد و به ناچار به مکان دیگری منتقل شدند.

پیش از این خانم رهنورد به فرزندانش گفته بود: میرحسین حال مساعدی ندارد و هنگام راه رفتن باید مدام کنار موسوی حضور داشته باشم «تا سرگیجه و نوسانات و افت شدید فشارخون موجب حادثه و مشکل جدیدی نشود.»

میرحسین موسوی (۸۴ساله) و همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.