ایران اینترنشنال - هم‌زمان با تشدید اختلافات در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی درباره روند مذاکرات با آمریکا، منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند هواداران «جبهه پایداری» از حضور در تجمع‌های حامیان حکومت منع شده‌اند. بر اساس اطلاعاتی که پنج‌شنبه ۱۴ خرداد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، این تصمیم در پی درخواست مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اتخاذ شده است. به گفته منابع آگاه، همچنین افرادی که در تظاهرات حامیان حکومت، از جمله تجمع‌های شبانه، با پلاکاردهایی در مخالفت با هرگونه امتیازدهی در پرونده هسته‌ای شرکت می‌کردند، از شرکت در این برنامه‌ها منع شده‌اند. منابع آگاه افزودند این تصمیم از سه‌شنبه ۱۲ خرداد به اجرا درآمده و از آن زمان، هواداران جبهه پایداری از حضور در تجمع‌های حکومتی کنار گذاشته شده‌اند. ۳۱ فروردین، ایران‌اینترنشنال گزارش داد قالیباف در جلسه‌ای با مشاورانش، به‌تندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است. بر پایه این اطلاعات، قالیباف افرادی چون سعید جلیلی و امیرحسین ثابتی را «شبه‌نظامیان افراطی» توصیف کرده و هشدار داده است آنها «ایران را نابود خواهند کرد». در سوی دیگر، حمید رسایی، نماینده مجلس، ۹ خرداد با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود خطاب به قالیباف، از گفت‌وگو با آمریکا انتقاد کرد. در این پیام آمده است: «آقای قالیباف، روی دیوار مذاکره با آمریکا یادگاری نوشتن غلط است. امید بستن به آن هم غلط است. ظریف و روحانی که تازه خدای باج ‌دادن و وادادگی در مذاکره بودند هم یک پر کاه از طریق مذاکرات نگرفتند. اشتباه را تکرار نکنید.»

رهبر زیرزمینی و بحران مشروعیت



در روزهای اخیر، گزارش‌ها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفت‌وگوهای جاری با ایالات متحده، به‌ویژه در خصوص پرونده هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، حکایت دارند.



هم‌زمان، غیبت مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از انظار عمومی بر ابهام‌ها درباره میزان نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.



مجتبی خامنه‌ای از زمان انتصاب به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکان عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است. پیام‌های منتسب به مجتبی خامنه‌ای تنها به‌صورت مکتوب منتشر می‌شوند.



۱۴ خرداد، مراسم سال‌گرد مرگ روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، برگزار شد و برای نخستین بار علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، در این مراسم حضور نداشت. او ۹ اسفند ۱۴۰۴ در اولین روز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران کشته شد.



مجتبی خامنه‌ای در پیامی مکتوب به مناسبت ۱۴ خرداد، نسبت به آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» خواند، هشدار داد و گفت این جنگ بیش از هر چیز بر «ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان» و تضعیف «تاب‌آوری مردم» متمرکز است.



رهبر زیرزمینی جمهوری اسلامی هدف این رویکرد را ایجاد «تردید، یاس، ترس، بدگمانی و اختلاف» در کشور دانست و بر ضرورت مقابله با آن تاکید کرد.



شکاف در راس حاکمیت



در هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره بروز اختلاف‌نظر در میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور، پیشبرد شرایط جنگی و مذاکرات با آمریکا منتشر شده است.



ایران‌اینترنشنال ۱۰ خرداد نوشت پزشکیان در اعتراض به «تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور»، با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کناره‌گیری از سمت خود شد.



یک منبع آگاه در همین رابطه گفت پزشکیان در این نامه با لحنی «کم‌سابقه و انتقادی» هشدار داده که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت «کنترل کامل» طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.