پیامی از وزارت خارجه ایالات متحده به دست صدای آمریکا رسیده که با برشمردن تاریخ و موفقیت‌های ایرانیان، تاکید کرده مشکل مردم ایران نیستند، بلکه مشکل رهبری حکومت ایران است که به جای تعامل، تقابل را برگزیده است. همچنین تاکید شده که آینده ایران، باید به دست مردمش شکل بگیرد. pic.twitter.com/e76cBcBxQx