یورونیوز - رسانههای ایران گزارش دادهاند که بینش بلور، خواننده ایرانی مقیم خارج از کشور با نام هنری «قیصر»، به ایران سفر کرده و در مراسمی در تهران روی صحنه حاضر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، این خواننده موسیقی پاپ که در لس آنجلس فعالیت داشته، در مراسم حکومتی «جشن کیلومتری غدیر» در میدان امام حسین تهران به روی صحنه رفته و برنامه اجرا کرده است.
وی در جنگ اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل مواضعی در حمایت از نیروهای نظامی ایرانی داشت، امری که باعث واکنشهای متعدد به او در فضای مجازی شده بود. اختصاصی/اولین ویدیو از ورود "#قیصر" خواننده پاپ به ایران و اجرا در تهران/ مهمانی کیلومتری عید غدیر pic.twitter.com/D0qRbitGjD این خواننده همچنین در یک استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، «صهیونها» را قاتل کشتهشدگان اعتراضات دی ماه خوانده بود. وی قطعهای نیز برای دانشآموزان کشتهشده در مدرسه میناب ساخته بود.
وی در جنگ اخیر میان ایران و آمریکا و اسرائیل مواضعی در حمایت از نیروهای نظامی ایرانی داشت، امری که باعث واکنشهای متعدد به او در فضای مجازی شده بود.
اختصاصی/اولین ویدیو از ورود "#قیصر" خواننده پاپ به ایران و اجرا در تهران/ مهمانی کیلومتری عید غدیر pic.twitter.com/D0qRbitGjD-- Bahman Babazadeh|بهمن بابازاده (@Bahman_Babazade) June 4, 2026
این خواننده همچنین در یک استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، «صهیونها» را قاتل کشتهشدگان اعتراضات دی ماه خوانده بود.
وی قطعهای نیز برای دانشآموزان کشتهشده در مدرسه میناب ساخته بود.
بینش بلور پیش از این گفته بود «هیچ مشکلی» برای بازگشت به ایران ندارد و قصد او برای بازگشت به ایران «جدی» است.
ماه گذشته گمانهزنیهای درباره مذاکره مقامات ایرانی با دستکم چهار خواننده برای بازگشت به ایران منتشر شده بود. او درباره این گمانهزنیها و بازگشت احتمالیاش به ایران گفته بود: «مذاکره برای بازگشت یعنی چه؟ من ایرانی هستم، پاسپورت ایرانی دارم و هر وقت بخواهم به ایران برمیگردم.»
آقای بلور در سالهای گذشته نیز به ایران سفر کرده بود و گفته بود قصد دارد فعالیتهای هنری خود را در ایران پی بگیرد.
بینش بلور خرداد ماه ۱۳۴۹ متولد شده و پرستاری خوانده است. او از ۱۶ سالگی با خانوادهاش به نروژ نقل مکان کرده و سپس خوانندگی را در لس آنجلس دنبال کرده بود.