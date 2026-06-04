بینش بلور پیش از این گفته بود «هیچ مشکلی» برای بازگشت به ایران ندارد و قصد او برای بازگشت به ایران «جدی» است.

ماه گذشته گمانه‌زنی‌های درباره مذاکره مقامات ایرانی با دستکم چهار خواننده برای بازگشت به ایران منتشر شده بود. او درباره این گمانه‌زنی‌ها و بازگشت احتمالی‌اش به ایران گفته بود: «مذاکره برای بازگشت یعنی چه؟ من ایرانی هستم، پاسپورت ایرانی دارم و هر وقت بخواهم به ایران برمی‌گردم.»

آقای بلور در سال‌های گذشته نیز به ایران سفر کرده بود و گفته بود قصد دارد فعالیت‌های هنری خود را در ایران پی بگیرد.

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بینش بلور خرداد ماه ۱۳۴۹ متولد شده و پرستاری خوانده است. او از ۱۶ سالگی با خانواده‌اش به نروژ نقل مکان کرده و سپس خوانندگی را در لس‌ آنجلس دنبال کرده بود.