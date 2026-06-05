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صفحه نخست » محسن رضایی و هشدارهایی فراتر از مرزها

rezaii.jpgخبرنامه گویا - محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به بن‌بست رسیده و احتمال دیدار میان دونالد ترامپ و مجتبی خامنه ای را رد کرد. او گفت چنین دیداری «اتفاق نخواهد افتاد» و مدعی شد که دولت ترامپ روند مذاکرات را متوقف کرده است.

رضایی در بخش دیگری از این مصاحبه، توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن را به آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران گره زد. او گفت اگر ترامپ در دستیابی به توافق جدی است، باید با آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران موافقت کند. به گفته او، این اقدام می‌تواند نشانه‌ای از «حسن نیت» آمریکا در قبال جمهوری اسلامی باشد.

مشاور رهبر جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد که در صورت ادامه جنگ و تداوم آنچه «محاصره دریایی» خواند، تهران دامنه درگیری‌ها را به مناطق فراتر از خلیج فارس گسترش خواهد داد. او گفت جمهوری اسلامی می‌تواند درگیری را به اقیانوس هند، تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و دریای مدیترانه بکشاند.

اظهارات رضایی در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی پس از تحمل ضربات سنگین نظامی و اقتصادی، همچنان تلاش می‌کند از اهرم تهدیدهای منطقه‌ای و مطالبه آزادسازی منابع مالی برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در برابر واشینگتن استفاده کند. همزمان، سخنان او درباره بن‌بست مذاکرات و منتفی بودن دیدار میان ترامپ و مجتبی خامنه‌ای، نشانه‌ای از تداوم فاصله میان دو طرف و نبود چشم‌انداز روشن برای دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت تلقی می‌شود.

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