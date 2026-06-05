ایران اینترنشنال - روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد جمهوری اسلامی و روسیه سالهاست برای پیشبرد اقدامات مخفیانه در اروپا از عوامل نیابتی استفاده میکنند، اما بهکارگیری نوجوانان در عملیات خرابکارانه، جاسوسی و تبلیغاتی، روندی تازه و نگرانکننده در شبکههای وابسته به تهران و مسکو محسوب میشود.
به نوشته این روزنامه، این الگو نخستین بار در جنگ اوکراین شکل گرفت؛ جایی که نوجوانان از طریق اینترنت برای انجام ماموریتهای مختلف جذب میشدند. روسیه سپس این روش را به کشورهای غربی از جمله لهستان، هلند و بریتانیا گسترش داد و جمهوری اسلامی نیز از آن برای هدف قرار دادن مخالفان خود در اروپا و ایجاد بیثباتی در اسرائیل بهره گرفت.
دومینیک مورفی، رییس پیشین مبارزه با تروریسم پلیس لندن، گفت دولتهای متخاصم بهطور فزایندهای به جذب نوجوانان روی آوردهاند و شمار بالای جوانانی که حاضرند از طریق فضای آنلاین در چنین فعالیتهایی مشارکت کنند، نگرانکننده است.
بر اساس آمار مقامهای اطلاعاتی اوکراین، ۲۱ درصد افراد بازداشتشده به اتهام همکاری با روسیه در سال ۲۰۲۵ نوجوان بودهاند. همچنین در پرونده برخی حملات یهودستیزانه در اروپا که به گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده، شمار قابل توجهی از متهمان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل میدهند.
فایننشالتایمز نوشت جذب نیرو معمولا از طریق شبکههای اجتماعی و بسترهایی مانند تلگرام، تیکتاک، اسنپچت، فیسبوک و دیسکورد انجام میشود. به دلیل دشواری ردیابی کاربران، این فضاها به ابزار موثری برای جذب نیرو تبدیل شدهاند و پرداختها نیز اغلب با ارزهای دیجیتال صورت میگیرد. پلتفرمهای بازیهای ویدیویی نیز به یکی از مهمترین محیطهای شناسایی و جذب نوجوانان بدل شدهاند.
به گفته این روزنامه، عوامل جذب معمولا با هویتهای ناشناس فعالیت میکنند و بسیاری از آنان به شبکههای تبهکاری وابستهاند که برای اجرای عملیات مخفیانه به کار گرفته میشوند.
این تاکتیک اکنون در رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل نیز مشاهده میشود. در ماه مارس، یک نوجوان ۱۴ ساله در تلآویو به اتهام ارتباط با یک عامل وابسته به ایران تحت پیگرد قرار گرفت. مقامهای اسرائیلی میگویند او در ازای دریافت ارز دیجیتال، از برخی مراکز و خسارتهای ناشی از حملات موشکی تصویربرداری کرده و اقدام به نوشتن شعارهای مورد نظر عوامل هدایتکننده خود کرده بود.
آژانس امنیت اسرائیل (شینبت) نیز پیشتر هشدار داده بود که نوجوانان اسرائیلی در شبکههای اجتماعی پیامهایی دریافت میکنند که در ظاهر بیخطر هستند اما از آنان میخواهد از اماکن مختلف عکسبرداری کرده، اطلاعات جمعآوری کنند یا مکانهای حساس را شناسایی کنند.
فایننشالتایمز تاکید کرد استفاده از نوجوانان برای دولتهای متخاصم مزیت مهمی دارد: در صورت شکست عملیات، هزینه سیاسی و امنیتی اندکی متوجه دولت پشتیبان میشود و در صورت موفقیت نیز بهره آن را میبرد. از سوی دیگر، اثبات ارتباط مستقیم این اقدامات با جمهوری اسلامی یا روسیه برای نهادهای اطلاعاتی دشوار است و همین موضوع امکان انکار را برای دولتهای متهم فراهم میکند.
این روزنامه در پایان نوشت تهران و مسکو با بهرهگیری از نسلی که در فضای دیجیتال رشد کردهاند، اهداف خود را در چارچوب «جنگ ترکیبی» دنبال میکنند؛ نوعی رویارویی که در مرز میان صلح و درگیری نظامی قرار دارد. در همین چارچوب، دادستانهای بریتانیا اخیرا از رسیدگی به پرونده یک نوجوان نروژی خبر دادند که گفته میشود از سوی یک شبکه تبهکاری مرتبط با جمهوری اسلامی برای انجام یک عملیات قتل در بریتانیا به کار گرفته شده بود.