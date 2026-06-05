ایران اینترنشنال - روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد جمهوری اسلامی و روسیه سال‌هاست برای پیشبرد اقدامات مخفیانه در اروپا از عوامل نیابتی استفاده می‌کنند، اما به‌کارگیری نوجوانان در عملیات خرابکارانه، جاسوسی و تبلیغاتی، روندی تازه و نگران‌کننده در شبکه‌های وابسته به تهران و مسکو محسوب می‌شود.

به نوشته این روزنامه، این الگو نخستین بار در جنگ اوکراین شکل گرفت؛ جایی که نوجوانان از طریق اینترنت برای انجام ماموریت‌های مختلف جذب می‌شدند. روسیه سپس این روش را به کشورهای غربی از جمله لهستان، هلند و بریتانیا گسترش داد و جمهوری اسلامی نیز از آن برای هدف قرار دادن مخالفان خود در اروپا و ایجاد بی‌ثباتی در اسرائیل بهره گرفت.

دومینیک مورفی، رییس پیشین مبارزه با تروریسم پلیس لندن، گفت دولت‌های متخاصم به‌طور فزاینده‌ای به جذب نوجوانان روی آورده‌اند و شمار بالای جوانانی که حاضرند از طریق فضای آنلاین در چنین فعالیت‌هایی مشارکت کنند، نگران‌کننده است.

بر اساس آمار مقام‌های اطلاعاتی اوکراین، ۲۱ درصد افراد بازداشت‌شده به اتهام همکاری با روسیه در سال ۲۰۲۵ نوجوان بوده‌اند. همچنین در پرونده برخی حملات یهودستیزانه در اروپا که به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نسبت داده شده، شمار قابل توجهی از متهمان را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.