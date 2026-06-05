من ملتی در ایران میشناسم که «ملت ایران» نام دارد؛ ملتی متشکل از اقوام گوناگون که در کنار یکدیگر، بقای ایران، تداوم تمدن ایرانی و نوعی وجدان تاریخی مشترک را شکل دادهاند. از اینرو، همواره با دیدگاههایی که در ایران از «ملتها» بهصورت جداگانه سخن میگویند و وجود یک ملت واحد ایرانی را انکار میکنند، همنظر نبودهام. اینگونه روایتها، آگاهانه یا ناآگاهانه، بازتاب همان نگرشهایی هستند که در طول تاریخ از سوی برخی قدرتها و روایتهای بیرونی مطرح شدهاند؛ نگرشهایی که ایران را نه یک کلیت تاریخی، بلکه مجموعهای پراکنده از گروههای جدا از هم معرفی میکنند.
در حالیکه بررسی تاریخ ایران نشان میدهد این سرزمین، علیرغم تنوع قومی و زبانی، همواره واجد نوعی تداوم هویتی بوده است. برای نمونه، شکلگیری حکومت ماد در نواحی غربی ایران و سپس برآمدن هخامنشیان در جنوب (فارس)، نشاندهنده مشارکت اقوام مختلف در ساختار سیاسی و تاریخی ایران است. این روند در دورههای بعدی نیز ادامه یافته و به تثبیت نوعی آگاهی تاریخی مشترک انجامیده است.
مفهوم ملت در ایران؛ فراتر از یک تعریف مدرن
مفهوم «ملت» در ایران، مفهومی پیچیده، چندلایه و ریشهدار در تاریخ و فرهنگ این سرزمین است. برخلاف برخی برداشتهای رایج که ملت را صرفاً پدیدهای مدرن و زاییده تحولات چند قرن اخیر میدانند، شواهد تاریخی، ادبی و فرهنگی نشان میدهد نوعی آگاهی جمعی و هویت مشترک در ایران، قرنها پیش از شکلگیری دولت-ملتهای مدرن وجود داشته است. آنچه در دوران مدرن پدید آمده، بیش از آنکه «اصل ملت» باشد، صورتبندی حقوقی و سیاسی آن است.
در ایران، این هویت نه بر پایه یکنواختی، بلکه بر اساس همزیستی اقوام، زبانها و سنتهای گوناگون شکل گرفته است. فارسها، کردها، آذریها، بلوچها، ترکمنها و دیگر گروهها، هر یک سهمی در شکلگیری این کلیت تاریخی داشتهاند. این تنوع نهتنها موجب تضعیف انسجام نشده، بلکه به غنای فرهنگی و پویایی تمدنی ایران افزوده است.
ادبیات و حافظه تاریخی؛ گواه تداوم هویت ایرانی
ادبیات کلاسیک فارسی یکی از مهمترین شواهد این تداوم هویتی است. در شاهنامه فردوسی، «ایران» نه یک مرز سیاسی موقت، بلکه یک موجودیت تاریخی و فرهنگی است که از آن دفاع میشود. این مفهوم نشاندهنده نوعی آگاهی تاریخی و تعلق جمعی است که بسیار پیشتر از مفاهیم مدرن ملت شکل گرفته است.
در آثار سعدی و مولوی نیز میتوان نوعی «ما»ی جمعی را مشاهده کرد. سعدی در گلستان و بوستان از پیوند انسانی و اجتماعی سخن میگوید («بنیآدم اعضای یکدیگرند») و آن را در بستری فرهنگی بیان میکند که ریشه در سنت ایرانی دارد. مولوی نیز، هرچند افق اندیشهاش جهانی است، در چارچوب همین حوزه زبانی و فرهنگی سخن میگوید. اینها همگی نشاندهنده وجود یک حوزه تمدنی مشترکاند که فراتر از مرزهای سیاسی عمل میکند.
نقد دیدگاه چندملتگرایی در ایران
در دهههای اخیر، برخی جریانها با تأکید بر تنوع قومی، از وجود «ملتهای» متعدد در ایران سخن گفتهاند. اگرچه این دیدگاه در ظاهر بر احترام به تفاوتها تأکید دارد، اما در عمل اغلب با نادیدهگرفتن پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان اقوام همراه است. چنین نگاهی، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای تاریخی باشد، گاه بازتابدهنده رویکردهای سیاسی و ژئوپلیتیکی خاص است.
تمایز میان ملت تاریخی و ملت مدرن
در علوم سیاسی مدرن، ملت معمولاً در چارچوب دولت-ملت تعریف میشود؛ با مرزهای مشخص، زبان رسمی و ساختار اداری. این تعریف، اگرچه برای تحلیل نظامهای معاصر مفید است، اما برای فهم همه ابعاد ملت کافی نیست. نظریهپردازانی چون بندیکت اندرسون و ارنست گلنر، بهدرستی به نقش مدرنیته در شکلگیری ملتهای جدید اشاره کردهاند، اما تعمیم این الگو به همه جوامع، بهویژه تمدنهای کهنی مانند ایران، با محدودیتهایی همراه است.
در ایران، باید میان «ملت بهمثابه یک واقعیت تاریخی-فرهنگی» و «ملت بهمثابه یک ساختار سیاسی مدرن» تمایز قائل شد. اولی ریشه در قرنها تجربه مشترک، زبان، فرهنگ و حافظه تاریخی دارد، در حالی که دومی محصول تحولات جدید سیاسی است.
هویت ملی و جایگاه فرد
در تلقی رایج امروز، ملت عمدتاً بهعنوان یک ساختار سیاسی فهم میشود؛ چارچوبی که بیشتر بر سازمان قدرت، دولت و مرزهای حاکمیتی تأکید دارد و سایر ابعاد آن را کمتر مورد توجه قرار میدهد. حال آنکه ملت صرفاً یک پدیده سیاسی نیست، بلکه با مفهوم «وطن» پیوندی عمیق دارد و در بستری از عناصر فرهنگی شکل میگیرد؛ عناصری چون زبان، تاریخ، سنتها، حافظه جمعی و احساس تعلق مشترک. بنابراین، ملت را میتوان مجموعهای فرهنگی-تاریخی دانست که در طول زمان و در پیوند با سرزمین و تجربههای مشترک انسانی، هویت مییابد.
داشتن هویت ملی به معنای نفی سایر هویتها نیست. فرد میتواند در عین تعلق به ملت ایران، با فرهنگها و تمدنهای دیگر نیز ارتباط برقرار کند. این نگاه نهتنها با جهان معاصر در تضاد نیست، بلکه زمینهساز گفتوگوی بینفرهنگی و درک متقابل میان ملتهاست.
احساس تعلق به وطن، بخشی از تجربه انسانی است که در طول تاریخ در قالبهای گوناگون بروز یافته است. در ایران نیز این احساس در اسطورهها، ادبیات و سنتهای اجتماعی بازتاب یافته و به تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کرده است.
اگر جمعبندی کنم:
ملت ایران محصول یک فرایند تاریخی طولانی است که در آن، تنوع قومی و وحدت فرهنگی بهطور همزمان نقشآفرینی
کردهاند. تقلیل این مفهوم به تعریفی صرفاً مدرن، نادیدهگرفتن لایههای عمیق تاریخی و فرهنگی آن است. درک درست این مفهوم نیازمند نگاهی چندبعدی است که هم تحولات مدرن را در نظر بگیرد و هم ریشههای کهن این هویت را بشناسد.
نادیدهگرفتن این تداوم تاریخی، نهتنها سادهسازی، بلکه نوعی تحریف در فهم هویت ایرانی است.
منابع:
۱. ابوالفاسم فردوسی،. شاهنامه. تصحیح جلال خالقیمطلق. تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.
۲. اندرسن، بندیکت. «جماعتهای تصوری: تأملاتی درباره خاستگاه و گسترش ملیگرایی». لندن: ورسو، ۱۹۸۳.
۳. گلنر، ارنست. «ملتها و ملیگرایی». ایتاکا: انتشارات دانشگاه کرنل، ۱۹۸۳.
۴. اشرف، احمد. «هویت ملی و هویت قومی در ایران». در: ایراننامه، دورههای مختلف.
۵. ابراهامیان، یرواند. «ایران بین دو انقلاب». پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۱۹۸۲.