ادعای یک منبع مطلع:
اینکه ترامپ رسیدگی به برنامه اتمی رژیم را در مذاکرات اخیر به مرحله آخر، بعد از آتشبس نهایی، بازگشایی تنگه هرمز، آزاد کردن بخشی از داراییهای مالی رژیم و کاهش تحریمها واگذار نموده، خطرناک بوده و وی تعمداً از سوی مذاکرهکنندگان رژیم به این مرحله سوق داده شده که سرانجام و ناچاراً رضایت داده است.
این در حالی است که آژانس انرژی اتمی، نظارت معمول و هفتگی خود بر برنامه هستهای رژیم را، چندین ماه است که به خاطر ممانعتها و مخالفتهای رژیم انجام نداده است.
به گزارش این منبع، در حالی که بیش از نود درصد قدرت و تواناییهای سابق رژیم، در پی مرگ رهبر و کارگزاران مهم و کلیدی سابق و به هم خوردن و فروپاشی امکانات و تواناییهای گذشته، از بین رفته بود، اکنون آنچه از رژیم باقی مانده، بعد از سکوت و ضعف مطلق، بار دیگر با اعتماد به نفس جان گرفته و همان گفتمان زمان حیات رهبر رژیم، ولو از سوی مجتبی خامنهای، را در پیش گرفته و با اطمینان کامل، بر احیای توانایی سابق، پروسه مذاکرات با آمریکا را هدایت نموده که این امر حاکی از اطمینان به در پیش بودن تحقق سپر امنیتی بمب اتمی رژیم در آینده بسیار نزدیک است.
منبع مزبور با مشاهده برخی تحرکات، مطلع شده که رژیم بهطور شبانهروزی و با بهکارگیری متخصصین مربوطه، در سه شیفت هشتساعته، تمام قدرت و امکانات خود را برای تولید و بلافاصله آزمایش اولین بمب اتمی خود به کار گرفته تا ادامه حیات خود را، همانند رژیم کره شمالی، بیمه نماید.
پیشنهاد این منبع برای جلوگیری از تحقق فاجعه مذکور این است که ترامپ شرط اول مصالحه فیمابین را تحویل آن چند صد کیلو اورانیوم غنیشده شصتدرصدی نماید و آژانس مزبور نیز در اجلاس هفته آینده شورای حکام، این اقدام رژیم را محکوم نموده و آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نماید.
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حقیقت این روزگار ایران، کوروش گلنام