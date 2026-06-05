رویترز: ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به آمریکا صادر شد
رادیو فردا - یک مقام کاخ سفید روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به ایالات متحده و شرکت در جام جهانی فوتبال ویزا دریافت کردهاند.
تیم ملی ایران قرار است نخستین دیدار خود در جام جهانی را روز ۲۵ خرداد برابر نیوزیلند در لسآنجلس برگزار کند. این تیم سپس در همان شهر به مصاف بلژیک خواهد رفت. بازی سوم ایران در سیاتل مقابل مصر انجام خواهد شد.
ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنجشنبه گفته بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران هنوز ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردهاند، اما به گفته یک مقام کاخ سفید، این ویزاها طی شب گذشته صادر شد.
بهرغم برگزاری هر سه بازی تیم ملی در آمریکا، فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفت اردو و محل اقامت تیم را از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کند. این شهر در نزدیکی مرز آمریکا قرار دارد و بر اساس برنامه، تیم ملی ایران بامداد روز یکشنبه وارد تیخوانا خواهد شد.
مکزیک و کانادا همراه با آمریکا میزبانان مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز دهم خرداد اعلام کرد که «تنگناهای مالی» بهشدت تیم ملی را آزار میدهد. ایران برای آمادگی حضور در جام جهانی تنها توانسته در روزهای اخیر با تیمهای گامبیا و مالی در ترکیه بازیهای دوستانه انجام دهد.
ارتش آمریکا میگوید یک ابرنفتکش مرتبط با ایران را در اقیانوس هند توقیف کرده است
فرماندهی هند-اقیانوسیه ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی شب گذشته در اقیانوس هند یک عملیات توقیف و بازرسی علیه نفتکش بدون تابعیت «امتی داوینا» که تحت تحریم قرار دارد، انجام دادهاند.
فرماندهی هند-اقیانوسیه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «ما به اجرای قوانین دریایی در سطح جهانی ادامه خواهیم داد تا شبکههای غیرقانونی را مختل کنیم و کشتیهایی را که در هر نقطهای از جهان از ایران حمایت مادی میکنند، رهگیری کنیم.»
ایالات متحده از اواخر فروردین محاصره دریایی ایران را آغاز کرده و نیروهای نظامی ایران نیز برای جلوگیری از عبور کشتیها از تنگه هرمز، در ورودی خلیج فارس، به سوی برخی شناورها آتش گشودهاند.
Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel MT DAVINA located in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.-- U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) June 5, 2026
We will continue global maritime enforcement to disrupt illicit networks... pic.twitter.com/7sNPNx0doN
نیروهای آمریکایی در ماههای اخیر چندین کشتی تجاری و نفتکش را در اقیانوس هند رهگیری کردهاند.
رویترز گزارش داده بر اساس دادههای ردیابی کشتیها، «امتی داوینا» که یک ابرنفتکش با ظرفیت حمل تا دو میلیون بشکه نفت خام است، در اکتبر ۲۰۲۴ به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفت.
طبق این دادهها، این کشتی که با نام «لنور» نیز شناخته میشود، آخرین بار پنجم ژوئن در نزدیکی سواحل جنوبی سریلانکا مشاهده شده بود.
دادههای جداگانه کشتیرانی نیز نشان میدهند که این کشتی تقریباً بهطور کامل با محموله نفتی بارگیری شده است.
محسن رضایی و هشدارهایی فراتر از مرزها