رویترز: ویزای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به آمریکا صادر شد



رادیو فردا - یک مقام کاخ سفید روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای ورود به ایالات متحده و شرکت در جام جهانی فوتبال ویزا دریافت کرده‌اند.



تیم ملی ایران قرار است نخستین دیدار خود در جام جهانی را روز ۲۵ خرداد برابر نیوزیلند در لس‌آنجلس برگزار کند. این تیم سپس در همان شهر به مصاف بلژیک خواهد رفت. بازی سوم ایران در سیاتل مقابل مصر انجام خواهد شد.



ابوالفضل پسندیده، سفیر ایران در مکزیک، اواخر روز پنج‌شنبه گفته بود که اعضای تیم ملی فوتبال ایران هنوز ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکرده‌اند، اما به گفته یک مقام کاخ سفید، این ویزاها طی شب گذشته صادر شد.



به‌رغم برگزاری هر سه بازی تیم ملی در آمریکا، فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفت اردو و محل اقامت تیم را از آریزونا به شهر تیخوانا در مکزیک منتقل کند. این شهر در نزدیکی مرز آمریکا قرار دارد و بر اساس برنامه، تیم ملی ایران بامداد روز یکشنبه وارد تیخوانا خواهد شد.



مکزیک و کانادا همراه با آمریکا میزبانان مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.



مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز دهم خرداد اعلام کرد که «تنگناهای مالی» به‌شدت تیم ملی را آزار می‌دهد. ایران برای آمادگی حضور در جام جهانی تنها توانسته در روزهای اخیر با تیم‌های گامبیا و مالی در ترکیه بازی‌های دوستانه انجام دهد.



