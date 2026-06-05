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صفحه نخست » "پالایشگاه کربلا در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار گرفت"

alarabiya2.jpgدو شرکت وابسته به سپاه قراردادهای میلیارد دلاری در عراق دریافت کرده‌اند

منابع آگاه به «العربیه» اطلاع دادند شرکت «مپنا» وابسته به سپاه پاسداران ایران و شرکت «توانیر» از طریق شرکت‌های واسطه عراقی قراردادهایی به ارزش بیش از سه میلیارد دلار از وزارت برق عراق در چند استان این کشور دریافت کرده‌اند.

به‌گفته این منابع، این قراردادها شامل پروژه‌های نیروگاهی و شرکت‌های وصول قبض برق است. منابع العربیه اطلاع دادند دو شرکت مپنا و توانیر در پی میانجی‌گری شرکت‌های عراقی قراردادهایی چند میلیارد دلاری از وزارت نفت عراق دریافت کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها بهره‌برداری از پالایشگاه کربلا است.

این دو شرکت که با شماری از بانک‌های عراقی ارتباط دارند، قراردادهایی برای ساخت نهادها و ساختمان‌های دولتی عراق نیز به دست آورده‌اند.

اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد برخی جریان‌های سیاسی و شماری از چهره‌های سیاسی عراق در جریان جنگ 12 روزه سال گذشته و نیز طی درگیری‌های اخیر، بیش از یک میلیارد دلار پول نقد را از طریق مسیرهای زمینی به طرف ایران پرداخت کرده‌اند.

بخشی از این مبالغ در جریان سفرهای اخیر اسماعیل قاآنی، فرمانده «نیروی قدس» سپاه پاسداران به عراق و به‌طور مستقیم در اختیار او قرار گرفته است.

اطلاعات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد «بانک تجارت عراق» بیش از یک میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا نگه داشته است.

نفوذ و فعالیت گروه‌های نزدیک به ایران در عراق همچنان یکی از نگرانی‌های واشینگتن است. آمریکا به‌تازگی خواستار جلوگیری از حضور گروه‌های مسلح نزدیک به تهران در دولت جدید عراق به ریاست علی الزیدی شده است.

واشینگتن همچنین پرداخت‌های نقدی مربوط به درآمدهای نفتی عراق را که بر اساس توافقی پس از حمله آمریکا به عراق انجام می‌شد، متوقف کرده و بخشی از کمک‌های امنیتی خود را نیز تعلیق کرده است.

هم‌زمان، سفرهای اسماعیل قاآنی به عراق و دیدارهای او با رهبران گروه‌های مسلح عراقی پرسش‌هایی را درباره نقش ایران در تحولات سیاسی و امنیتی این کشور مطرح کرده است.

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