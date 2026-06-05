هادی زنوزی: سراج هم که سالها مصاحبه نمی‌کرد با "مزخرف‌گویی" وارد گود شد!‌ جوری که خود شهیدی‌فر هم مات مونده بود!

ویدیوی منتشرشده از اظهارات حسام‌الدین سراج درباره «به‌روز بودن» امام رضا و روایت‌های مذهبی مختلف با واکنش گسترده کاربران روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با بحران معیشت، تورم و مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تکرار چنین مباحثی از سوی چهره‌های نزدیک به فضای رسمی کشور نشانه فاصله حاکمیت با مطالبات واقعی مردم است.

بسیاری از کاربران نیز واکنش متعجب شهیدی‌فر در جریان این گفت‌وگو را مورد توجه قرار داده و آن را بازتابی از شگفتی نسبت به این اظهارات دانسته‌اند.