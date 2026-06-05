یورونیوز - ژنرال تامیر هیمن، از مقامات ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل، در گفتگو با شبکه آمریکایی «بی‌پی‌اس» تایید کرد که ایالات متحده و اسرائیل قصد داشتند در جریان حملات مشترک اخیر خود به ایران، بار دیگر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران را به قدرت برسانند.

با این وجود به گفته او، مخالفت‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه باعث شده است که طرح اجرا نشود.

ماه گذشته نیز نیویورک تایمز گزارش داده بود که اسرائیل و ایالات متحده در چهارچوب طرحی و با هدف تغییر رژیم در ایران، قصد داشتند بار دیگر محمود احدی نژاد را به قدرت برسانند.



انتخاب احمدی‌نژاد از سوی آمریکا و اسرائیل برای جایگزینی رهبری ایران، امری غیرمعمول به نظر می‌رسد؛ چراکه او هیچوقت از به کار بردن عبارات یهودستیزانه‌ ابایی نداشت، بارها در دوران ریاست جمهوری خود از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ میلادی تهدید به «محو اسرائیل و صهیونیسم» کرده بود و حتی منکر هولوکاست شده بود.