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صفحه نخست » مقام ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل برنامه‌ریزی‌ها برای به قدرت رساندن احمدی‌نژاد را تایید کرد

general.jpgیورونیوز - ژنرال تامیر هیمن، از مقامات ارشد اطلاعات نظامی اسرائیل، در گفتگو با شبکه آمریکایی «بی‌پی‌اس» تایید کرد که ایالات متحده و اسرائیل قصد داشتند در جریان حملات مشترک اخیر خود به ایران، بار دیگر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران را به قدرت برسانند.

با این وجود به گفته او، مخالفت‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه باعث شده است که طرح اجرا نشود.

ماه گذشته نیز نیویورک تایمز گزارش داده بود که اسرائیل و ایالات متحده در چهارچوب طرحی و با هدف تغییر رژیم در ایران، قصد داشتند بار دیگر محمود احدی نژاد را به قدرت برسانند.

انتخاب احمدی‌نژاد از سوی آمریکا و اسرائیل برای جایگزینی رهبری ایران، امری غیرمعمول به نظر می‌رسد؛ چراکه او هیچوقت از به کار بردن عبارات یهودستیزانه‌ ابایی نداشت، بارها در دوران ریاست جمهوری خود از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ میلادی تهدید به «محو اسرائیل و صهیونیسم» کرده بود و حتی منکر هولوکاست شده بود.



ژنرال تامیر هیمن، رئیس سابق اطلاعات نظامی اسرائیل، در این گفتگو ادعا کرد: «قرار بود یک سلسله عملیات ویژه و بسیار منحصر به فرد انجام شود و احمدی‌نژاد بخشی از این سلسله عملیات بود. بخش‌های دیگر این عملیات به جز حمله‌ کردها، برای عموم افشا نشده است.»

او در پاسخ به این سوال که چرا این طرح اجرا نشد، گفت: «زیرا تمام این سلسله عملیات باید با حمله‌ کردها آغاز می‌شد و طبق آنچه منتشر شده، اردوغان که واقعا کردها را تهدیدی استراتژیک برای ثبات ترکیه می‌دانست، ترامپ را متقاعد کرد که دادن یک کشور به کردها ایده‌ بدی است و حمایت از کردها خلاف منافع ترکیه است. من فکر می‌کنم این موضوع تا حدودی با تصمیم ترامپ برای لغو این عملیات مرتبط بود.»

ژنرال هیمن همچنین به شرایطی پرداخت که منجر به وقوع چهل روزه ایران و آمریکا جنگ شد و به اقدامات ایالات متحده در ونزوئلا و عملیات دستگیری نیکلاس مادورو اشاره کرد.

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او گفت: «بیایید با ونزوئلا شروع کنیم، زیرا دلیل واقعی حس اعتماد به نفس و شاید تکبر نهفته در رفتار ترامپ بود. احتمالا این حس موفقیت باعث شد ترامپ توییت کند که کمک در راه است، که برای اسرائیلی‌ها بسیار غافلگیرکننده بود... چرا ترامپ خودش را وارد درگیری ایران کرد؟ احتمالا به دلیل موفقیت در ونزوئلا.»

هیمن گفت که اسرائیل در اوایل ژانویه «هیچ برنامه‌ای نداشت» و افزود: «ترامپ اسرائیلی‌ها را غافلگیر کرد و گفت که به ایران حمله خواهد کرد و به نوعی ورق را برگرداند. این منجر به برنامه‌ریزی اسرائیل، اقدام آمریکایی‌ها و حمله ۲۸ فوریه شد.»

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