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500.jpgیورونیوز - در کارزاری اینترنتی که در پلتفرم‌ آنلاین «تغییر» برای امضا به راه افتاده، از نهادهای مسئول در آمریکا خواسته شده وضعیت شهروندی بینش بلور، مشهور به «قیصر»، به دلیل سفر به ایران و برخی مواضع سیاسی او بررسی شده و در صورت اثبات مغایرت این اقدام‌ها با الزامات شهروندی آمریکا، باید از او «سلب تابعیت» شود.

با اینکه به نظر می‌رسد بینش بلور دارای ملیت نروژی باشد اما بر اساس اطلاعات درج شده در کارزار اینترنتی اخیر به نظر می‌رسد که آقای بلور توانسته شهروندی آمریکا را نیز به دست آورد.
این سایت یکی از بزرگ‌ترین و پرکاربرترین پلتفرم‌های آنلاین جهان برای راه‌اندازی کارزارهای اینترنتی است.

بینش بلور با نام هنری قیصر، خواننده موسیقی پاپ ایرانی است. مطابق اطلاعات درج شده در صفحه ویکی‌پدیایی آقای بلور، او پرستاری خوانده و از نوجوانی با خانواده‌اش به نروژ نقل مکان کرد و سپس خوانندگی را در لس آنجلس دنبال کرد. پیگیری‌های یورونیوز نشان از آن دارد که او در نروژ صاحب دو مغازه کبابی بوده است. البته هر دو کباب فروشی اکنون بسته شده‌اند.

در متن منتشر شده به ابتکار عادل فرامرزی روی سایت «تغییر» آمده «ما امضاکنندگان این درخواست، خواهان انجام یک تحقیق جامع و فوری در خصوص وضعیت شهروندی ایالات متحده برای بینش بلور هستیم او که شهروندی آمریکا را از طریق فرآیند اعطای تابعیت کسب کرده، به تازگی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده؛ کشوری که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا به عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شده است.

آقای بلور به محض ورود، بلافاصله روی یک صحنه رسمی به اجرای برنامه پرداخت و به صورت علنی حمایت خود را از رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرد؛ رژیمی که در حال حاضر به دلیل نقض شدید حقوق بشر، اعدام مخالفان سیاسی و سرکوب سیستماتیک، تحت تحریم‌های جهانی قرار دارد.»

امضا کنندگان این طومار که به بیش از ۴ هزار نفر رسیده از مقام‌های دولت آمریکا خواستند تا «درباره روابط مالی و سیاسی بینش بلور با رژیم ایران تحقیقی همه‌جانبه انجام شود» و در صورت اثبات برخی نکات امضا کنندگان در پایان خواستار «سلب تابعیت» از او شده‌اند.

در شرایطی که قیصردر بازگشت ایران در یکی از محافظه‌کارترین تجمع‌های چند سال اخیر جمهوری اسلامی روی صحنه رفت که کلیپ‌های مربوط به اجراهای او اغلب فاصله زیادی با ارزش‌های تبلیغ شده توسط جمهوری اسلامی دارد. همچنین، مطابق برخی تصاویر موجود او طی سال‌های گذشته در اسرائیل هم کنسرت اجرا کرده بوده است.

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