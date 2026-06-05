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صفحه نخست » آمریکا به ۱۵ نفر از کادر فنی فوتبال ویزا نداد

55-33.jpgایندیپندنت - فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه، بامداد شنبه، ۱۶ خردادماه، به نقل از الجزیره گزارش داد: «به ۱۵ نفر از عوامل فنی و اجرایی تیم ملی ایران روادید آمریکا داده نشده است».

همزمان دکتر جمشید ایرانی، وکیل دیوان عالی آمریکا، به ایندیپندنت فارسی اطلاع داده است که کاروان ورزشی ایران به دلیل صادر نشدن ویزا، احتمالا با مجوز موقت و مشروط (Parole) در سه مسابقه خود شرکت خواهد کرد و برای این منظور باید موانع سخت‌گیرانه‌ای را پشت سر بگذارد.

بر اساس این گزارش، کاروان تیم ملی پس از پروازی طولانی و چندمرحله‌ای با هواپیمای «ایران ایر» به دلیل تحریم‌های هوایی، در شهر مرزی «تیخوانا» در مکزیک مستقر می‌شود و برای انجام بازی‌ها در استادیوم ۷۰ هزار نفری «سوفای» (SoFi)، مجبور است هر بار از مرز زمینی «سن یسیدرو» (San Ysidro) عبور کند؛ فرایندی که شامل بررسی‌های امنیتی شدید، انگشت‌نگاری و اسکن چشم خواهد بود و ممکن است تا ۶ ساعت به طول بیانجامد.

این تیم پس از عبور از مرز، تحت تدابیر شدید امنیتی و با اسکورت مأموران مرزبانی و پلیس محلی به محل مسابقه منتقل می‌شود و طبق خواست دولت آمریکا، بلافاصله پس از پایان هر بازی باید به اردوی خود در مکزیک بازگردد.

به گفته دکتر جمشید ایرانی، این در حالی است که واشنگتن هنوز درباره صدور مجوز برای سه بازیکن با سابقه خدمت یا اشتغال در سپاه پاسداران تصمیمی نگرفته و به نظر می‌رسد مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، و چند تن از همراهانش از ورود محروم شده و مجبور خواهند بود بازی‌ها را از دور و در هتل دنبال کنند.

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