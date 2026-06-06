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5-00.jpgایران وایر - رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی محبوس در زندان اوین، در تماسی دو دقیقه‌ای از دولت آمریکا خواست برای او و دیگر آمریکایی‌های بازداشت‌شده در تهران کمک پزشکی فراهم شود. او تاکید کرد فشار جسمی و «شکنجه روانی» علیه این زندانیان باید کاهش یابد.

به گفته وکیل این روزنامه‌نگار، ولی‌زاده پس از آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی اسرائیل به اوین در خرداد سال گذشته، دچار مشکل تنفسی شده و از درد مزمن کمر و مشکلات دندانی رنج می‌برد.

رضا ولی‌زاده مهر ۱۴۰۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به ۱۰ سال حبس و دو سال تبعید محکوم شد.

صدای آمریکا - پیام ولی‌زاده در شرایطی به خارج از کشور منتقل شده که حکومت هفته گذشته محدودیت‌های دسترسی به اینترنت را تا حدی کاهش داد.

از زمان آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل علیه رژیم ایران، اینترنت در کشور به طور کامل قطع شد و ارتباط میان این زندانی آمریکایی و حامیانش بسیار محدود یا تقریبا قطع شده بود.

در این پیام دو دقیقه‌ای، ولی‌زاده به سه آمریکایی دیگر که گفته می‌شود در زندان اوین نگهداری می‌شوند اشاره کرد.

او گفت هر چهار زندانی از «بیماری‌های مختلف» رنج می‌برند و «از خدمات واقعی پزشکی محروم هستند.»

سی‌بی‌اس نیوز نتوانسته به‌طور مستقل جزئیات مربوط به سه زندانی دیگر را که او در این پیام نام برده تأیید کند.

رضا ولی‌زاده اول مهر ۱۴۰۳ توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به ۱۰ سال حبس و دو سال تبعید محکوم شد. او بارها به این شرایط و عدم رعایت قانون سازمان زندان‌ها برای اختصاص فضای سرانه هر زندانی و حقوق ابتدایی آنان اعتراض کرده است.

ریان فیهی، وکیل ولی‌زاده، به سی‌بی‌اس نیوز گفت که از زمان آتش‌سوزی‌های ناشی از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در ژوئن سال گذشته، موکلش دچار مشکل تنفسی شده است.

او همچنین از درد مزمن کمر و مشکلات دندانی رنج می‌برد.

این وکیل دادگستری گفت: «او از یک حمله هوایی به زندان جان سالم به در برده، از خود زندان هم جان سالم به در برده، از تحقیر بازداشت شدن. به‌عنوان یک روزنامه‌نگار، چیز زیادی برای از دست دادن ندارد و از من خواسته به‌عنوان وکیلش، در واقع، حرف‌هایش را با مردم آمریکا در میان بگذارم.»

این خبرنگار ایرانی-آمریکایی زندانی در اوین، پیشتر در روز دوشنبه ۱۵ بهمن سال گذشته در پیامی که توسط وکیل و خانواده‌اش در اختیار صدای آمریکا قرار گرفت، هشدار داد که امنیت جانی او در خطر است.

او در این پیام تصریح کرده بود که هیچ قصدی برای انجام خودکشی ندارد و در صورتی که در زندان جانش را گرفتند از همه می‌خواهد که «قصه تکراری خودکشی در زندان» را باور نکنند.

آمریکا و کشورهای اروپایی، جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با بازداشت شهروندان دو تابعیتی و خارجی، اقدام به «گروگانگیری» می‌کند تا آنها را با زندانیان خود در دیگر کشورها مبادله کند.

ایالات متحده بارها به شهروندان خود هشدار داده است که از سفر به «کشورهای خطرناک» از جمله ایران خودداری کنند.

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